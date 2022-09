Cek Promo dan Bunga Kredit Mobil TAF Sampai MUF, Berlaku hingga 30 September 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Promo dari para perusahaan pembiayaan (multifinance/leasing) yang memiliki produk kredit mobil baru masih terbilang semarak sepanjang September 2022.

Beberapa di antaranya menawarkan kredit mobil dengan suku bunga rendah atau uang muka (DP) rendah, baik untuk seluruh jenis mobil atau untuk beberapa merek tertentu saja. Berikut di antaranya:

BRI Finance

Dalam rangka menyambut HUT ke-77 RI pada Agustus 2022 lalu, PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) menghadirkan promo bertajuk BRIF MERDEKA yang masih berlaku sampai 30 September 2022.

Lewat promo ini, pembiayaan mobil baru bisa dengan uang muka mulai 10 persen saja dengan bunga 3,38 persen. Tenor yang ditawarkan leasing anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) ini pun bisa sampai 5 tahun.

Apabila tertarik, calon konsumen harus siap dengan angsuran dibayar di muka, dan bisa mengubungi cabang BRI Finance atau BRI terdekat.

BCA Finance

Perusahaan pembiayaan anak usaha PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) sekaligus pengelola produk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) untuk nasabah induk, PT BCA Finance pun tengah menghadirkan promo suku bunga ringan hingga 30 September 2022.

Bunga mobil baru jenis mobil penumpang dengan tenor 1 tahun hanya 2,77 persen, kemudian tenor 2 tahun 3,33 persen, tenor 3 tahun 3,55 persen, dan tenor 4 tahun 4,11 persen.

BCA Finance juga mulai menghadirkan DP mobil baru hanya 5 persen. Namun, berlaku untuk mobil penumpang dengan merek, tipe, dan wilayah tertentu.

Apabila belum puas dengan promo ini, bulan ini BCA pun akan menggelar BCA EXPO Hybrid 2022, yang di dalamnya termasuk promo-promo terbaru untuk KKB BCA.

BCA EXPO Hybrid 2022 akan berlangsung mulai 9 September sampai 10 Oktober 2022 secara online, dan 9 September sampai 11 Oktober 2022 di Hall 7-10 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kab. Tangerang, Banten.



Toyota Astra Finance

PT Toyota Astra Financial Services (Toyota Astra Finance) alias TAF, leasing bagian Grup Astra untuk pembiayaan mobil baru merek Toyota, Lexus, dan Daihatsu tengah menghadirkan berbagai promo yang berlaku sampai 30 September 2022 maupun akhir tahun.

Secara umum, TAF menawarkan suku bunga flat 3,5 persen per tahun dengan DP minimal 25 persen. Namun, masih ada Paket Spektakuler, EZ Deal, Paket DP 15 Persen, atau Paket Bunga 0 Persen, yang berakhir pada bulan ini.

Paket Spektakuler berlaku untuk model Toyota All New Veloz, All New Avanza TSS, Raize dan New Rush. Pelanggan bisa memilih sendiri paket dengan DP 10 persen sampai 20 persen yang gratis asuransi 2 tahun, atau bunga mulai 0 persen untuk tenor 1 tahun dengan free admin dan free asuransi, atau bunga mulai 0 persen untuk tenor 2 tahun.

Sementara EZ Deal menyuguhkan cicilan lebih terjangkau mulai Rp2,7 juta skema ADDB, dengan adanya kenaikan bertahap setiap 2 tahun. Berlaku untuk model Toyota Raise, Yaris, Rush, Vios, All New Veloz, dan All New Avanza, kemudian pelanggan juga mendapat free asuransi sampai 2 tahun.

Adira Finance

Emiten PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) alias Adira Finance tengah menggelar Adira Expo dengan menawarkan program SOBAT (Sering Order Banyak Tawaran) di lebih dari 20 titik yang tersebar di seluruh Indonesia sampai Oktober 2022.

Adapun, berdasarkan laman resmi Adira Finance (adira.co.id), tingkat suku bunga atau margin pembiayaan sepeda motor baru saat ini dipatok 6 persen flat per tahun untuk skema konvensional maupun syariah, berlaku sampai 30 September 2022.

MUF

Beralih ke PT Mandiri Utama Finance, leasing anak usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang menyediakan produk kredit mobil baru, tengah menggelar kampanye September Ceria di laman MUF Online Auto Show (MOAS) melalui moas.muf.co.id.

Bunga mobil baru dipatok mulai 2,38 persen dengan proses instant approval, kemudian konsumen akan mendapat gratis layanan darurat 24 jam. Ada lagi MUF Premium khusus untuk 9 merek mobil premium dengan bunga kredit 2,25 persen, namun dan hanya di Jakarta Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Bahkan, MUF juga memberikan promo khusus milenial dengan usia 21 sampai 40 tahun yang ingin mencicil mobil baru dengan tenor panjang sampai 7 tahun. Promo MUF Milenial ini memiliki skema angsuran ringan di awal, kemudian stepping payment atau meningkat sejalan dengan penghasilan debitur.

Untuk milenial nasabah bank mandiri yang berminat mengambil tenor 6 dan 7 tahun, dikenakan suku bunga 6,56 persen dan 6,68 persen flat. Sementara non-nasabah Bank Mandiri dikenakan suku bunga masing-masing 10,70 persen dan 11,64 persen flat.

Dalam pameran virtual ini, MUF menggandeng Audi, BMW, Daihatsu, Datsun, Honda, Hyundai, Isuzu, Jeep, KIA, Lexus, Mazda, Mercedes-benz, Mini Cooper, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota, VW, dan Wuling.

