Prudential Luncurkan Produk Asuransi Kesehatan Baru, Apa Keunggulannya?

Bisnis.com, JAKARTA- PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dan anak usahanya, PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah), meluncurkan produk baru asuransi kesehatan murni.

Dua produk tersebut adalah PRUSolusi Sehat Plus Pro yang dipasarkan oleh Prudential Indonesia dan PRUSolusi Sehat Plus Pro Syariah yang dipasarkan oleh Prudential Syariah.

Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia Premraj Thuraisingam mengatakan inovasi menjadi salah satu pondasi bagi Prudential dalam mendengarkan, memahami, dan mewujudkan solusi perlindungan jiwa, kesehatan, dan finansial untuk banyak kebutuhan keluarga Indonesia.

"Di masa yang kian menantang ini kami percaya tiap keluarga harus dapat terlindungi secara menyeluruh, tanpa kompromi. Oleh karenanya, PRUSolusi Sehat Plus Pro dan PRUSolusi Sehat Plus Pro Syariah memberikan manfaat untuk mendampingi mereka di tiap journey perawatan kesehatan sesuai dengan rekomendasi dari dokter yang merawat," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (15/9/2022).

Dia mengatakan, kedua produk tersebut memberikan perlindungan yang menyeluruh dan fleksibel berdasarkan prioritas keluarga sesuai plan yang dipilih, dari pra perawatan inap, perawatan inap hingga perawatan lanjutan pasca rawat inap.

Manfaat yang akan didapat, antara lain telehealth untuk screening awal, baik di Indonesia, Malaysia, atau Singapura; rawat inap sesuai pilihan kamar, batas harga kamar serta wilayah pertanggungan; perawatan disertai dengan manfaat perawatan tradisional; bedah rekonstruksi payudara, wajah, dan lainnya; perawatan paliatif; serta perawatan psikiatri dan psikologis; semuanya berlaku atas rekomendasi dokter.

"PRUSolusi Sehat Plus Pro dan PRUSolusi Sehat Plus Pro Syariah memberikan perlindungan pada tertanggung sejak usia masuk 30 hari hingga 75 tahun. Produk tersebut menawarkan perlindungan komprehensif, PRUSolusi Sehat Saver," imbuhnya.

Keuanggulan lainnya, kata dia, PRUSolusi Sehat Limit Booster, no-claim bonus untuk PRUSolusi Sehat Plus Pro, atau fasilitas manfaat berkembang untuk PSS Plus Pro Syariah, pembayaran klaim di luar wilayah pertanggungan, manfaat santunan harian rawat inap program khusus dari PRUMedical Network (PMN), yaitu free room upgrade berupa 1 kelas kamar tanpa batasan hari.

Dia berharap PRUSolusi Sehat Plus Pro dan PRUSolusi Sehat Plus Pro Syariah dapat memperkokoh kerpercayaan yang telah diberikan selama 27 tahun ini dan menegaskan kepemimpinan Prudential di industri asuransi.

"Kami juga berharap kelak semakin banyak keluarga Indonesia yang dapat terlindungi, sejalan dengan aspirasi kami mewujudkan masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera agar mereka bisa mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya," imbuh Premraj.

Sementara itu, Chief Financial Officer Prudential Syariah Paul Setio Kartono mengatakan, tidak ada perbedaan dari sisi manfaat antara produk PRUSolusi Sehat Plus Pro Syariah dengan PRUSolusi Sehat Plus Pro. Namun, dia memastikan PRUSolusi Sehat Plus Pro Syariah telah didesain dengan memenuhi prinsip-prinsip syariah.

"Kalau dari manfaat apa perlindungannya itu sama, yang membedakan syariah dan konvensional adalah konsepnya. Konvensional itu konsepnya transfer risiko, kalau syariah berbagi risiko," kata Paul.

