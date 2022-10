Rayakan HUT ke-24, Bos Bank Mandiri (BMRI) Beberkan Target Perusahaan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang memperingati ulang tahun (HUT) ke-24 pada hari ini, Minggu (2/10/2022), menyatakan siap untuk tumbuh lebih kuat dan menghadirkan layanan terbaik bagi nasabah.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan momen HUT ke-24 sekaligus menjadi penanda bagi perseroan untuk melanjutkan fokus utama, yakni membangun dan berkontribusi bagi perekonomian Tanah Air.

“Sejak awal didirikan, Bank Mandiri terus berupaya untuk menjadi pemain utama di industri keuangan. HUT kali ini merupakan momen bagi Mandirian bersiap diri menghadapi tantangan dan tumbuh lebih kuat guna menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat dan nasabah,” ujar Darmawan dalam keterangan tertulis, Minggu (2/10/2022).

Dia mengatakan dalam perayaan kali ini, perseroan mengusung tema “Digital & Kekinian” yang merupakan mencerminkan perjalanan panjang Bank Mandiri untuk terus relevan dengan perkembangan dan tren dan kebutuhan masyarakat melalui inovasi serta transformasi digital.

Bankir senior itu menyatakan Bank Mandiri akan melanjutkan transformasi bisnis untuk mewujudkan aspirasi, salah satunya dengan terus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing tinggi serta mampu mengedepankan peran teknologi dan inovasi sebagai pilar aktivitas bisnis. Selain itu, perseroan juga terus mempertajam sinergi anak perusahaan untuk menciptakan ekosistem bisnis Mandiri Group yang terintegrasi.

“Tujuan utama transformasi bisnis ini adalah agar Bank Mandiri dapat terus memberikan nilai lebih bagi nasabah di seluruh segmen, dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.

Di samping itu, sebagai bank dengan kekuatan inti pada bisnis wholesale, Bank Mandiri akan fokus mengintensifkan pertumbuhan bisnis value chain berbasis ekosistem nasabah.

"Di ulang tahun yang ke-24 Bank Mandiri telah menginjak usia yang matang. Sebagai perbankan dengan pangsa pasar wholesale banking terbesar, kami optimis Bank Mandiri dapat menjadi wholesale bank with unique all-arounder ecosystem potential," katanya.

Tercatat, hingga akhir Agustus 2022, Bank Mandiri secara bank only telah berhasil membukukan kredit sebesar Rp887,33 triliun atau tumbuh 9,89 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), selaras dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh 11,10 persen yoy menjadi Rp1.036,65 triliun secara bank only.

Pertumbuhan DPK perseroan didorong oleh peningkatan dana murah secara bank only yang mencapai Rp780,5 triliun atau tumbuh 14,81 persen yoy yang tak lepas dari super app Livin’ by Mandiri dan super platform Kopra by Mandiri.

“Sebagai perusahaan publik yang mengedepankan kebutuhan nasabah, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus memberikan layanan yang terdepan, menghadirkan kinerja yang terbaik, dan memenuhi berbagai kebutuhan finansial masyarakat,” tutupnya.

