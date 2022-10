Kopra by Mandiri Raih Innovative Wholesale Digital Banking Platform di BIFA 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dengan aplikasi Kopra by Mandiri meraih Special Award untuk kategori Innovative Wholesale Digital Banking Platform dalam gelaran Bisnis Indonesia Financial Award atau BIFA 2022, Kamis (13/10/2022).

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Panji Irawan mengatakan platform Kopra by Mandiri yang merupakan layanan digital single access yang menjadi pusat aktivitas informasi dan transaksi finansial bagi komunitas bisnis para pelaku usaha di segmen wholesale, serta ekosistemnya dari hulu ke hilir.

Kopra by Mandiri dihadirkan sebagai pionir wholesale super platform di industri perbankan nasional yang menawarkan agregasi layanan digital untuk pelaku bisnis dalam satu akses. Aplikasi ini terbagi dalam tiga varian, yaitu Kopra Portal, Kopra Host to Host dan Kopra

Tidak hanya portal Kopra, Mandiri juga memiliki layanan host to host Kopra, dan Kopra partnership. Ketiganya ini akan membuat nasabah terhubung dengan ekosistem supply chain, mulai dari supplier, distributor, sampai dengan retailer juga kepada para financer.

Adapun, Kopra Portal merupakan varian pertama Kopra yang menyediakan single access portal untuk memudahkan nasabah dalam mengakses layanan portal digital existing Bank Mandiri.

Konsep perbankan digital terintegrasi disediakan melalui varian kedua yaitu Kopra Host to Host dengan teknologi berbasis API. Ini memberi kemudahan nasabah dalam menginisiasi, otorisasi dan kontrol transaksi melalui sistem nasabah yang terhubung langsung dengan sistem bank.

Varian ketiga yaitu Kopra Partnership menyediakan perluasan akses keuangan digital dan inklusi keuangan nasabah melalui partnership atau kemitraan dengan pihak-pihak di luar Bank Mandiri yang memiliki kapabilitas sebagai business enabler.

Panji menjelaskan layanan ini memiliki industri yang beragam, mulai dari industri pendidikan, pertambangan, manufaktur, perkebunan, serta institusi pemerintahan.

Dia menambahkan bahwa salah satu dari layanan yang sudah ada di dalam Kopra adalah Mandiri Cash Management. Akan tetapi, jika belum memiliki layanan yang disediakan Mandiri, nasabah bisa langsung mengakses laman resmi di kopra.bankmandiri.co.id.

BIFA 2022 merupakan merupakan metamorfosis dari acara tahunan Bisnis Banking Award (BIBA) yang sebelumnya hanya memberikan penghargaan kepada bank paling efisien dan memiliki kinerja terbaik, serta Bisnis Indonesia Insurance Award (BIIA) untuk asuransi.

Secara umum, seleksi penjurian BIFA 2021 terdiri dari dua tahap yaitu seleksi kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatif, nominasi penerima penghargaan di sektor perbankan, asuransi, dan multifinance yang lolos dari tahapan ini akan diajukan ke tahap kualitatif.

Penilaian untuk sektor perbankan dibagi menjadi dua kriteria, yaitu The Best Performance Bank dan The Most Efficient Bank. Dua kriteria ini terdiri atas 4 kategori penghargaan yakni untuk KBMI 4, KBMI 3, KBMI 2, KBMI 1, dan Bank Pembangunan Daerah, Bank Syariah.

