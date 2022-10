Bank Panin (PNBN) Raih Special Award Innovative Mortgage Loan di BIFA 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Pan Indonesia Tbk. atau Bank Panin (PNBN) meraih Special Award untuk kategori Innovative Mortgage Loan dalam gelaran Bisnis Indonesia Financial Award atau BIFA 2022, Kamis (13/10/2022).

Bank Panin sampai dengan semester I/2022 membukukan total kredit sebesar Rp131,51 triliun, atau naik 5,34 persen dari posisi Desember 2021 sebesar Rp124,84 triliun. Peningkatan kredit ditopang segmen retail, sejalan dengan meningkatnya permintaan kredit pemilikan rumah (KPR).

Tingginya permintaan tersebut, tidak terlepas dari keberhasilan program kerja sama dengan beberapa pengembang utama serta menawarkan paket suku bunga rendah dan suku bunga tetap hingga 20 tahun, yang sangat menguntungkan bagi nasabah.

Bunga KPR Panin yang sangat rendah, mulai 4,50 persen dengan jangka waktu tenor hingga 20 tahun, menjadikan cicilan KPR terasa ringan dan memudahkan nasabah mengatur cash flow.

PaninBank menyediakan program tingkat bunga berjenjang yang ditetapkan sejak di awal pengajuan kredit (fixed), sehingga membeli rumah impian terasa aman, nyaman, dan tanpa perlu rasa khawatir kenaikan suku bunga mendadak (floating).

PaninBank memiliki layanan lengkap didukung sejumlah entitas yang saling melengkapi mulai dari pembiayaan kredit rumah, kendaraan, perbankan syariah, sekuritas, perbankan digital hingga modal ventura yang diharapkan membangun relasi dengan nasabah dalam jangka panjang.

BIFA 2022 merupakan merupakan metamorfosis dari acara tahunan Bisnis Banking Award (BIBA) yang sebelumnya hanya memberikan penghargaan kepada bank paling efisien dan memiliki kinerja terbaik, serta Bisnis Indonesia Insurance Award (BIIA) untuk asuransi.

Secara umum, seleksi penjurian BIFA 2021 terdiri dari dua tahap yaitu seleksi kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatif, nominasi penerima penghargaan di sektor perbankan, asuransi, dan multifinance yang lolos dari tahapan ini akan diajukan ke tahap kualitatif.

Penilaian untuk sektor perbankan dibagi menjadi dua kriteria, yaitu The Best Performance Bank dan The Most Efficient Bank. Dua kriteria ini terdiri atas 4 kategori penghargaan yakni untuk KBMI 4, KBMI 3, KBMI 2, KBMI 1, dan Bank Pembangunan Daerah, Bank Syariah.

