Faspay Sabet Special Award Excellent Payment Gateway di BIFA 2022

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan payment gateway Faspay meraih Special Award untuk kategori Excellent Payment Gateway dalam gelaran Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2022, Kamis (13/10/2022).

Faspay merupakan penyedia layanan sistem online payment gateway yang telah hadir sejak tahun 2011. Pada tahun 2017, Faspay telah resmi menjadi payment gateway pertama yang mendapatkan izin layanan dari Bank Indonesia.

Pada tahun berikutnya, Faspay kembali mendapat izin Bank Indonesia untuk layanan transfer dana. Melalui tiga produk utamanya yaitu Faspay Business, Faspay Billing, dan Faspay SendMe, Faspay berkomitmen menyediakan layanan pembayaran daring terbaik yang membantu perkembangan bisnis setiap merchant dan mendukung program inklusi keuangan di Indonesia.

Hingga saat ini, Faspay telah bermitra dengan berbagai bank, telco, toko ritel, dan perusahaan fintech untuk menyediakan layanan pembayaran terlengkap untuk lebih dari 2.200 merchant, baik dari UMKM maupun korporasi dari beragam industri seperti perhotelan, fintech, e-commerce, pendidikan, residensial, layanan finansial, dan lainnya.

CEO Faspay Eddy Tju, mengatakan bahwa Faspay memfokuskan diri untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh pebisnis, khususnya sejak pandemi. Hal ini terlihat dari volume transaksi merchant yang meningkat hingga lebih dari 600 persen pada kuartal 1 dan 2 tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya.

“Faspay menawarkan solusi lewat penambahan beragam inovasi layanan baru untuk mendukung pelaku usaha konvensional untuk beralih ke pembayaran digital, seperti Faspay Billing Lite, Paycheck, hingga Faspay CashOut untuk pencairan dana via Indomaret serta melengkapi beragam pilihan channel pembayaran seperti QRIS, paylater dan channel pilihan lainnya.”

Adapun, BIFA 2022 merupakan merupakan metamorfosis dari acara tahunan Bisnis Banking Award (BIBA) yang sebelumnya hanya memberikan penghargaan kepada bank paling efisien dan memiliki kinerja terbaik, serta Bisnis Indonesia Insurance Award (BIIA) untuk asuransi.

Secara umum, seleksi penjurian BIFA 2021 terdiri dari dua tahap yaitu seleksi kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatif, nominasi penerima penghargaan di sektor perbankan, asuransi, dan multifinance yang lolos dari tahapan ini akan diajukan ke tahap kualitatif.

Penilaian untuk sektor perbankan dibagi menjadi dua kriteria, yaitu The Best Performance Bank dan The Most Efficient Bank. Dua kriteria ini terdiri atas 4 kategori penghargaan yakni untuk KBMI 4, KBMI 3, KBMI 2, KBMI 1, dan Bank Pembangunan Daerah, Bank Syariah.

