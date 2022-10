Rupiah Dekati Level Rp15.500 per Dolar, Cek Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (18/10/2022))

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat 20,5 poin atau 0,13 persen menjadi Rp15.467 per dolar AS, Selasa (18/10/2022) pukul 09.04 WIB. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat (AS) naik 0,11 persen ke level 112,165.

Pada Senin (17/10/2022), mata uang di Asia melemah di hadapan dolar AS dengan rupiah melemah 61 poin atau 0,40 persen ke Rp15.488 per dolar AS. Pelemahan rupiah terjadi sekalipun indeks dolar AS juga melemah 0,30 persen ke 112,96.

Di Asia, won Korea Selatan memimpin pelemahan 0,46 persen, diikuti dolar Taiwan melemah 0,29 persen, ringgit Malaysia melemah 0,26 persen, dan yuan China melemah 0,13 persen. Di sisi lain ada baht Thailand menguat 0,35 persen.

“Untuk perdagangan Selasa (18/10/2022), mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuasi namun ditutup melemah di rentang Rp15.450–Rp15.500 per dolar AS,” tutur Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada hari ini?

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.46 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.474 dan harga jual sebesar Rp15.494 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.28 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.289 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.589 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.289 15.589 E Rate 15.474 15.494 Bank Notes 15.289 15.589

BRI

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.52 WIB masing-masing sebesar Rp15.470 dan Rp15.495 untuk e-rate.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.395 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.595 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.395 15.595 E Rate 15.470 15.495

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.43 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.440 dan harga jual sebesar Rp15.460 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes pada pukul 09.08 WIB dengan harga beli sebesar Rp15.450 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.500 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.200 15.550 E Rate 15.440 15.460 Bank Notes 14.450 15.500

BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.51 WIB masing-masing sebesar Rp15.470 dan Rp15.490.

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.305 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.655 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.305 15.655 E Rate 15.470 15.490 Bank Notes 15.305 15.655

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :