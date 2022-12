Jasa Raharja Raih Premi Rp4,76 Triliun dalam 9 Bulan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — PT Jasa Raharja hingga kuartal III/2022 telah mengantongi pertumbuhan pendapatan premi sebesar 10,40 persen .

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A Purwantono mengatakan hingga kuartal III/2022 perusahaan mencatatkan peningkatan pendapatan 8,11 persen menjadi Rp4,76 triliun.

Selain premi reguler, perusahaan juga memperoleh pendapatan dari kontribusi premi reasuransi yang mencapai Rp54,71 miliar pada kuartal III/2022 dibandingkan sebelumnya Rp43,97 miliar. Juga terdapat peningkatan komisi reasuransi diterima sebesar Rp24 milair dibandingkan sebelumnya Rp19,9 miliar.

“Sumber pendapatan kami salah satunya berasal dari sumbangan wajib STNK, di mana hampir mencapai 95 persen,” ujar dia dalam rapat Komisi VI DPR, Kamis (8/12/2022).

Selanjutnya, jumlah beban klaim perusahaan hingga kuartal III/2022 tercatat sebesar Rp1,3 triliun, mengalami penurunan 21,42 persen jika dibandingkan periode sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,7 triliun. Perolehan ini dikontribusi dari klaim bruto yang mencapai Rp2,1 triliun, klaim reasuransi Rp11,47 miliar, dan kenaikan (penurunan) cadangan klaim sebesar Rp792 miliar.

Dana itu sebagian diinvestasikan. Dari dana itu sebanyak 50 persen ditempatkan di reksa dana. Selanjutnya penempatan obligasi yang mencapai 22,2 persen dan deposito 12,6 persen. Sedangkan untuk saham hanya sebesar 6,06 persen.

“Tingkat keuangan Jasa Raharja sejauh ini cukup baik. Bahkan kami mendapatkan peringkat AAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), dan sampai hari ini RBC Jasa Raharja mencapai 766,49 persen, termasuk yang tertinggi di industri,” ujar Rivan.

Di sisi lain, berdasarkan catatan Bisnis, Jasa Raharja dan Amazon milik Jeff Bezos menjalin kerja sama untuk mengembangkan artificial intelligence sehingga dapat menekan angka kecelakaan di Indonesia.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengarahkan agar dengan kerja sama tersebut bisa memperkuat transformasi korporasi berbasis digital, yang fokus pada tiga hal, yakni penurunan tingkat kecelakaan di Indonesia, hingga peningkatan collection rate Pajak.

“Semoga kerja sama ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya kepada Jasa Raharja, tetapi juga terhadap seluruh stakeholder Jasa Raharja,” ujar dia.

Sebagai informasi, Jasa Raharja bersama Amazon Web Services (AWS) menandatangani perjanjian kerja sama terkait dengan pengembangan artificial intelligence (AI)/ML for safety campaign, dan Co Innovation Lab and Culture of Innovation, di Amazon JFK 14 Office, New York, pada Senin (7/11/2022).

