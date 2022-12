Dorong Kualitas Talenta Digital Indonesia, Bank Mandiri Gelar Program My Digital Academy

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri Tbk. kembali menunjukkan konsistensi untuk mendorong pengembangan dan peningkatan daya saing talenta muda di tanah air. Kali ini, lebih dari 15.000 mahasiswa siap berkolaborasi dan bersaing untuk meningkatkan kapabilitas serta berkesempatan memperoleh beasiswa hingga Golden Ticket untuk berkarir di Bank Mandiri.



Direktur Kepatuhan dan SDM Bank Mandiri Agus Dwi Handaya menjelaskan, berbagai kesempatan emas ini merupakan bagian dari program My Digital Academy yang digagas oleh perseroan. Melalui semangat memajukan negeri, bank berkode emiten BMRI mengatakan program ini diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas dan kualitas dari talenta muda tanah air khususnya di bidang digital.



"Sebagai bagian dari tanggung jawab Bank Mandiri untuk berkontribusi dalam mengembangkan kualitas SDM IT Indonesia, oleh sebab itu program My Digital Academy ini hadir sebagai wadah pengembangan bagi para talenta digital Indonesia masa depan," ujar Agus dalam keterangannya, Senin (12/12/2022).



Selain itu, Agus menambahkan program My Digital Academy ini juga dapat menjadi jalan bagi para talenta digital terbaik untuk berkontribusi bersama Bank Mandiri dalam membangun negeri. Adapun program ini juga mendukung salah satu fokus program Pemerintah (Kementerian BUMN) yaitu mencetak SDM yang berkualitas unggul, khususnya menyiapkan Digital Talent Nasional agar dapat bersaing secara global, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.



Dia menyebut, program ini mengangkat konsep innovation bootcamp yang dilanjutkan dengan pemberian beasiswa kuliah hingga golden ticket untuk bergabung dengan Bank Mandiri bagi peserta terpilih berdasarkan hasil evaluasi selama program My Digital Academy.



Adapun, lewat kehadiran program ini Bank Mandiri memberikan pelatihan insentif secara virtual selama 1 (satu) bulan dengan kurikulum yang relevan sesuai perkembangan di bidang Teknologi Informasi saat ini, seperti Fundamental UI/UX, Data Analysis, UI Design, Wireframing, dan masih banyak lagi termasuk juga pelatihan soft skill.



Selain pelatihan intensif, Bank Mandiri juga memberikan segudang benefit lainnya seperti sertifikasi IT dengan kredibilitas yang diakui secara nasional dan internasional. Benefit ini diberikan untuk memastikan bahwa para peserta mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan dinilai sebagai talenta digital berkualitas.



"Agar para peserta merasakan pembelajaran yang berkualitas, Bank Mandiri secara khusus memilih para pengajar dan expert tutor dengan kualitas terbaik yang berasal dari beberapa perusahaan ternama, mulai dari startup unicorn hingga perusahaan besar lainnya. Hal ini diharapkan dapat memberikan studi kasus nyata langsung dari para praktisi," imbuhnya.



Apalagi, Bank Mandiri juga telah membuat berbagai program dengan tujuan untuk memberikan dampak yang lebih besar kepada para mahasiswa/i seperti kelas peminatan, kelas IT, workshop, webinar, hingga program magang.

Program My Digital Academy ini juga telah dikomunikasikan ke beberapa kampus ternama di Indonesia yang dihadiri oleh para pemangku jabatan dan selanjutnya akan dijalankan dengan beberapa rangkaian yaitu webinar, acara pembukaan, dan juga pelaksanaan My Digital Academy.



Program ini turut didukung oleh Rakamin Academy, sehingga harapannya kolaborasi ini dapat meningkatkan kapabilitas dan kualitas dari talenta digital serta memajukan tenaga kerja di Indonesia dengan lebih baik lagi melalui program My Digital Academy ini.

