Top 5 News Finansial: Citibank Kalah Gugatan Lawan TUGU, Asuransi Cigna Melebur ke Chubb Life

Bisnis.com, JAKARTA - Berita kekalahan Citibank N.A dalam persidangan dan wajib membayar sekitar Rp652,3 miliar kepada PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU) menjadi berita yang paling banyak dibaca di Kanal Finansial Bisnis.com.

Selain itu, kabar soal Asuransi Cigna bubar dan melebur ke Chubb Life juga menarik perhatian para pembaca.

Berikut daftar 5 berita terpopuler di Kanal Finansial Bisnis.com:

1. Kalah Gugatan, Citibank Wajib Bayar Rp652,31 miliar kepada Asuransi Tugu (TUGU)

Citibank N.A kalah dalam persidangan melawan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU).

Bank asal Amerika Serikat ini pun diwajibkan membayar nilai gugatan senilai US$43,12 juta atau ekuivalen dengan Rp652,31 miliar.

Mengutip laporan yang dibagikan, Corporate Secretary TUGU Emil Hakim mengatakan bahwa pihaknya dinyatakan menang gugatan atas banding transaksi pemindah bukuan dan penutupan rekening (Final Appeal No. 11 of 2022 (Civil), on Appeal from CACV No.548 of 2018).

2. Asuransi Cigna Resmi Bubar, Melebur ke Chubb Life

PT Chubb Life Insurance Indonesia resmi menjadi entitas merger dengan PT Asuransi Cigna (Cigna).

Persetujuan penggabungan kedua perusahaan ini seiring terbitnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 3 Februari 2023 lalu.

Bryce Johns, Global President Chubb Life menyebutkan merger merupakan bagian dari strategi untuk memperbesar perusahaan. Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi fokus Chubb Life di wilayah Asia Pasifik.

3. Bank Gencar Masuk Startup, Incar Pasar Baru

Sejumlah bank besar gencar berinvestasi di perusahaan rintisan atau startup. Bagaimana potensi investasi di sektor ini bagi perbankan?

Langkah perbankan dalam berinvestasi di startup salah satunya dilakukan melalui pengembangan unit bisnis modal ventura.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BBNI misalnya pada tahun lalu membentuk modal ventura bernama PT BNI Modal Ventura atau BNI Ventures.

4. KB Bukopin (BBKP) Rights Issue Demi Naik Kelas, Intip Kinerja Keuangan 2022

PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) menyampaikan komitmennya untuk dapat naik kelas dan masuk ke dalam jajaran kelompok bank dengan modal inti (KBMI) III dalam waktu dekat.

Demi mencapai target tersebut, bank yang saham mayoritasnya dipegang oleh KB Kookmin Bank ini berencana untuk kembali menggelar penawaran umum terbatas (PUT) VII melalui skema rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 120 miliar saham baru.

5. Program BSU 2023 BPJS Ketenagakerjaan Kembali Diselenggarakan? Ini Kata Manajemen

Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah berlangsung selama 2020. Program tersebut merupakan bantuan Pemerintah dalam berupa uang tunai yang diberikan kepada para pekerja yang memenuhi persyaratan.

Apakah program tersebut masih berlanjut sampai 2023? Mungkin banyak dari Anda yang bertanya-tanya terkait hal tersebut.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin tidak menjawab secara pasti terkait kelanjutan program BSU. Dia mengatakan bahwa pihaknya hanya mengikuti arahan Pemerintah apabila memang ada BSU pada 2023.

