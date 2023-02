Intip Kurs Dolar Hari Ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Saat Rupiah Loyo di Awal Pekan (27/2/2023)

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dibuka melemah ke level Rp15.258 pada pembukaan perdagangan Senin (27/2/2023), meskipun indeks dolar di zona merah.

Mengutip data Bloomberg pukul 09.30 WIB, rupiah dibuka melemah 0,20 persen atau turun 30 poin ke Rp15.258 per dolar AS. Hal tersebut terjadi di tengah indeks dolar AS yang juga melemah namun berada di posisi tinggi, sebesar 0,10 persen ke 105,64.

Bersama dengan rupiah, seluruh mata uang kawasan Asia yang melemah terhadap dolar AS. Di antaranya adalah dolar Taiwan turun 0,69 persen, won Korea Selatan Turun 0,75 persen, baht Thailand turun 0,24 persen, dan yuan Cina turun 0,01 persen.

Selanjutnya, peso Filipina turun 0,37 persen, ringgit Malaysia turun 0,58 persen, dan rupee India turun 0,01persen.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah dibuka berfluktuatif pada perdagangan hari ini, Senin (27/2/2023). Namun, berpotensi ditutup melemah pada rentang Rp15.200-Rp15.260.

Dia mengatakan indeks dolar AS dan indeks berjangka dolar akan naik lebih dari 0,6 persen. Sementara pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) semester II/2022 akan direvisi menjadi lebih rendah. Selain itu, penurunan klaim pengangguran mingguan menunjukkan pasar kerja tetap panas.

Dari dalam negeri, perekonomian global kemungkinan akan melambat akibat terjadinya konflik Rusia-Ukraina yang terus berlanjut. Konflik ini bahkan ditakutkan berpotensi menjadi perang dunia ketiga akibat banyaknya negara ketiga yang ikut berpartisipasi.

Pemerintah juga terus membuat langkah strategis guna menahan perlambatan ekonomi di 2023. Hal ini untuk menopang ekonomi dalam negeri terus membaik dan jauh dari krisis.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Senin (27/2/2023)?

