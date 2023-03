Rupiah Masih Melemah, Intip Kurs Dolar Hari Ini di Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BRI (6/3/2022))

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih mengalami pelemahan awal pekan ini. Pada perdagangan pagi ini, Senin (6/3/2023) rupiah dibuka turun tipis 0,02 persen atau terkoreksi 3 poin ke level Rp15.314 per dolar AS.

Sejalan dengan hal tersebut,hingga pukul 09:13 WIB, indeks dolar AS tercatat menguat 0,06 persen atau 0,07 poin menjadi 104,58.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menuturkan bahwa pelemahan rupiah masih dipengaruhi oleh data klaim pengangguran AS.

Baca Juga : Bank Sentral Jepang Pertahankan kebijakan Moneter, Bantah Spekulasi Pasar

"Selama sepekan lalu, rupiah bergerak sideways di tengah rilis data ekonomi China dan AS. Rupiah diperdagangkan lebih lemah sebesar 0,49 persen secara mingguan," jelasnya kepada Bisnis, Senin (6/3/2023).

Lantas, bagaimana nilai tukar dolar AS di BRI, Mandiri, BNI dan BCA hari ini, Senin (6/3/2023)?

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. atau BMRI pada pembaruan pukul 09:04 WIB, Senin (6/3/2023) menetapkan harga beli dolar AS senilai Rp15.280 dan harga jual Rp15.300 berdasarkan special rate. Sementara secara TT Counter, per pukul 09:40 WIB harga beli dolar AS Rp15.075 dengan harga jual Rp15.425.

Disamping itu, secara Bank Notes pada pukul 09:26 harga beli dolar As Rp15.075 dengan harga jual Rp15.425.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 15.280 15.300 TT Counter 15.075 15.425 Bank Notes 15.075 15.425

Adapun, yang dimaksud dengan special rate yakni kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku

Bank Negara Indonesia (BNI)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan kurs dolar rupiah secara special rate pada Senin (6/3/2023) pukul 09:30 WIB dengan harga beli Rp15.298 dan harga jual Rp15.318. Secara TT Counter hingga pukul 09:35 WIB harga beli Rp15.145 dan harga jual Rp15.495.

Baca Juga : Penyebab Rupiah Masih Melemah di Rp15.300 per Dolar AS

Sementara secara Bank Notes pada pukul 09:35 WIB harga beli Rp15.145 dan harga jual Rp15.495.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Negara Indonesia (BNI) Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 15.298 15.318 TT Counter 15.145 15.495 Bank Notes 15.145 15.495

Bank Central Asia (BCA)

Selanjutnya, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menetapkan kurs dolar-rupiah secara e-Rate pada pukul 09:44 WIB, Senin (6/3/2023) dengan harga beli Rp15.291 dan harga jual Rp15.311.

Sementara harga jual dan beli secara TT Counter dalam pembaruan terakhir pukul 09:01 WIB yakni Rp 15.155 dan Rp15.455.

Terakhir secara Bank Notes dalam pembaruan pukul 08:19 WIB harga beli di level Rp15.145 dan harga jual Rp15.445.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Central Asia (BCA) Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) e-Rate 15.291 15.311 TT Counter 15.155 15.455 Bank Notes 15.145 15.445

Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Terakhir, Bank rakyat Indonesia (BRI) dalam pembaruan terakhir Senin (6/3/2023) pukul 09:47 WIB, menetapkan kurs jual beli dolar secara TT Counter dengan harga beli Rp15.230 dan harga jual Rp15.430. Sementara mengacu pada kalkulator kurs e-rates, BRI mematok tarif beli Rp15.290 dengan harga jual Rp15.310.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) e-Rate 15.290 15.310 TT Counter 15.230 15.430

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : nilai tukar rupiah perbankan dolar as