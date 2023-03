BCA Digital Siap Luncurkan Fitur Pinjaman Langsung pada Semester I/2023

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank BCA Digital atau Blu by BCA Digital mempersiapkan peluncuran fitur pinjaman langsung (direct loan) dalam aplikasi Blu pada semester I/2023.

Head of Marketing & Communication Blu by BCA Digital, Duardi Prihandoko menuturkan, plafon kredit yang akan diberikan pada fitur direct link masih dalam pembahasan.

"Pada 2023 ini kita akan rilis untuk loan, direct loan langsung dari aplikasi," jelasnya di Jakarta, Kamis (30/3/2023).

Target dari direct loan tersebut hingga saat ini masih akan dilakukan pendalaman.

"Kami akan bermain bukan pada pinjaman yang besar, kami ingin capture kebutuhan. Jadi ini [direct loan] istilahnya kredit tanpa agunan (KTA) sesungguhnya tapi lewat aplikasi," pungkasnya.

Terkait proses penyaluran, Blu akan tetap memperhatikan masukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada nasabah.

Sebelumnya, rencana peluncuran direct lending Blu by BCA Digital mulanya akan diluncurkan pada akhir kuartal IV/2022.

Pada Januari 2023, Blu by BCA Digital juga sudah menyalurkan kredit lebih dari Rp3,2 triliun meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,06 triliun.

Sementara itu, per Desember 2022 Blu by BCA Digital mencatatkan pertumbuhan kredit yang signifikan. Portofolio kredit Blu by BCA tumbuh 205 persen menjadi 3,24 triliun sepanjang 2022 dari Rp1,06 triliun pada Desember 2021.

