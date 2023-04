Rupiah Diproyeksi Lanjutkan Penguatan, Simak kurs di Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BRI Hari Ini (17/4)

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diproyeksi kembali melanjutkan pengutan pada hari ini, Senin (17/4/2023). Hal tersebut seiring dengan meningkatnya transaksi jelang libur Lebaran.

Berdasarkan data Bloomberg rupiah dibuka melemah 0,41 persen atau turun 57 poin ke level Rp14.765,5 per dolar AS. Sedangkan, hingga pukul 09:25 WIB, rupiah duduk di level Rp14.765 per dolar AS.

Adapun indeks dolar AS terpantau mengalami penguatan sebesar 0,16 persen menjadi 101,715.

Bersamaan dengan pelemahan rupiah pada awal perdagangan, mayoritas mata uang di kawasan Asia juga turut mengalami pelemahan.

Yen Jepang misalnya melemah 0,02 persen, dolar Hongkong melemah 0,01 persen, dolar Singapura melemah 0,16 persen, dolar Taiwan melemah 0,26 persen, won Korea melemah 0,99 persen, peso Filipina melemah 0,57 persen, yuan China melemah 0,11 persen, ringgit Malaysia melemah 0,39 persen dan baht Thailand melemah 0,15 persen.

Sementara itu, rupee India menjadi satu-satunya yang justru dibuka perkasa pada awal perdagangan hari ini, menguat 0,28 persen.

Adapun pada penutupan perdagangan sebelumnya, Jumat (14/4/2023) rupiah ditutup menguat 0,9 persen ke leve Rp14.746 per dolar AS.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksi rupiah akan ditutup menguat pada kisaran level Rp14.680 hingga Rp14.740 per dolar AS.

Lantas, bagaimana nilai tukar dolar AS di BRI, Mandiri, BNI dan BCA hari ini, Senin (7/4/2023)?

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada pembaruan pukul 09:09 WIB, Senin (17/4/2023) menetapkan harga beli dolar AS senilai Rp14.765 dan harga jual Rp14.785 berdasarkan special rate. Sementara secara TT counter, per pukul 09:24 WIB harga beli dolar AS Rp14.600 dengan harga jual Rp14.950.

Di samping itu, secara bank notes pada pukul 09:14 harga beli dolar As Rp14.600 dengan harga jual Rp14.950.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 14.765 14.785 TT Counter 14.600 14.950 Bank Notes 14.600 14.950

Adapun, yang dimaksud dengan special rate yakni kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku

BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan kurs dolar rupiah secara special rate pada Senin (17/4/2023) pukul 09:20 WIB dengan harga beli Rp14.688 dan harga jual Rp14.708.

Secara TT counter hingga pukul 09:20 WIB harga beli Rp14.550 dan harga jual Rp14.900. dan bank notes dengan harga beli Rp14.550 dan harga jual Rp14.900.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Negara Indonesia (BNI) Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 14.688 14.708 TT Counter 14.550 14.900 Bank Notes 14.550 14.900

BCA

Selanjutnya, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menetapkan kurs dolar-rupiah secara e-Rate pada pukul 09:31 WIB, Senin (17/4/2023) dengan harga beli Rp14.745 dan harga jual Rp14.765.

Sementara harga jual dan beli secara TT counter dalam pembaruan terakhir pukul 09:03 WIB yakni Rp 14.625 dan Rp14.925.

Terakhir secara bank notes dalam pembaruan pukul 08:46 WIB harga beli di level Rp14.665 dan harga jual Rp14.965.

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) e-Rate 14.745 14.765 TT Counter 14.625 14.925 Bank Notes 14.665 14.965

Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Terakhir, Bank rakyat Indonesia (BRI) dalam pembaruan terakhir Senin (17/4/2023) pukul 09:37 WIB, menetapkan kurs jual beli dolar secara TT Counter dengan harga beli Rp14.675 dan harga jual Rp14.875. Sementara mengacu pada kalkulator kurs e-rates, BRI mematok tarif beli Rp14.750 dengan harga jual Rp14.765.

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) e-Rate 14.750 14.765 TT Counter 14.675 14.875 Bank Notes - -

