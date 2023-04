Nyaris Bangkrut, Nasabah First Republic Bank Tarik Dana Rp1.492 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA – Saham bank regional AS, First Republic Bank merosot lebih dari 20 persen setelah bel penutupan perdagangan Senin (24/4/2023) waktu New York, usai laporan simpanan nasabahnya anjlok lebih dari US$100 miliar setara Rp1.492 triliun pada kuartal I/2023.

Manajemen First Republic Bank menyusun rencana untuk menopang keuangan perusahaan setelah simpanan nasabah anjlok 41 persen menjadi US$104,5 miliar pada kuartal I/2023, meleset dari perkiraan analis rata-rata analis yang disusun Bloomberg sebesar US$137 miliar. Penurunan terjadi bahkan setelah bank memarkir US$30 miliar dari uang mereka sendiri dengan bank yang berbasis di San Francisco.

Namun, menurut First Republic Bank, arus keluar seperti itu telah melambat dalam beberapa pekan terakhir, Pada rentang waktu akhir Maret dan 21 April, simpanan turun hanya 1,7 persen, yang berarti sebagian besar aktivitas pelanggan stabil.

“Meskipun kami menghadapi tantangan dan ketidakpastian dengan stabilisasi basis simpanan kami dan kekuatan kualitas kredit dan posisi permodalan perusahaan, kami terus mengambil langkah-langkah untuk memperkuat bisnis,” kata Chief Executive Officer First Republik Bank Mike Roffler, mengutip Bloomberg, Selasa (25/4/2023).

Menanggapi arus keluar simpanan yang signifikan, First Republic Bank mengatakan berencana untuk memangkas tenaga kerjanya hingga 25 persen dan sedang mempertimbangkan opsi strategis untuk memperkuat posisi modalnya.

Saham First Republic turun 12 persen pada pukul 17:07. di akhir perdagangan New York. Saham telah turun 87 persen tahun ini, dibandingkan dengan penurunan 3,3 persen untuk Indeks Finansial S&P 500.

Laporan kuartal I/2023 ini merupakan gambaran pertama kinerja First Republic sejak investor menarik diri dari saham bank di tengah krisis yang melanda sektor bank regional AS secara nasional bulan lalu.

Gejolak dimulai dengan runtuhnya Silicon Valley Bank dari SVB Financial Group, yang jatuh ke dalam kurator pemerintah setelah penjualan sekuritas yang tersedia untuk dijual membuat takut para deposan di komunitas modal ventura. Langkah tersebut menyoroti bank-bank yang membukukan kerugian yang belum terealisasi di neraca mereka yang mungkin harus mengambil tindakan serupa jika dihadapkan dengan penarikan dana berlebihan.

First Republic mengakhiri tahun lalu dengan hampir penurunan harga pinjaman US$27 miliar dan sejumlah kerugian yang belum direalisasi pada Treasuries dan obligasi jangka panjang lainnya di neraca perusahaan. Jumlah itu jauh lebih besar daripada sekitar US$13 miliar dalam bentuk ekuitas bersama berwujud yang dimiliki perusahaan saat itu.

Bloomberg sebelumnya melaporkan bahwa para eksekutif First Republic Bank juga telah mempertimbangkan penjualan seluruh bank. Namun, kerugian besar yang belum direalisasi - yang harus direalisasikan di sebagian besar transaksi - telah menyebabkan beberapa pembeli menolak prospek tersebut.

Pendapatan untuk kuartal pertama First Republic Bank merosot 13 persen dari tahun sebelumnya menjadi US$1,21 miliar pada kuartal I/2023, dirugikan oleh penurunan pendapatan bunga bersih sebesar 19 persen. Pendapatan itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan analis rata-rata sebesar US$1,1 miliar yang disusun oleh Bloomberg.

Biaya operasional First Republic, sementara itu, tiba-tiba turun 1,6 persen menjadi US$852 juta. Hal itu membuat laba bersih untuk periode tersebut ikut merosot 33 persen menjadi US$269 juta.

Didirikan pada tahun 1985, First Republic telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memperluas layanan manajemen kekayaannya dan penawaran lainnya untuk nasabah sangat kaya. Perusahaan memprediksi total aset manajemen kekayaan naik 6,7 persen menjadi US$289,5 miliar pada tahun ini dari US$$271,2 miliar pada akhir tahun lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News