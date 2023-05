Kurs Dolar di Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BRI Hari Ini (11/5) saat Rupiah Berbalik Menguat

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka berbalik menguat pada pagi ini, Kamis (11/5/2023).

Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka masuk zona hijau menguat 0,17 persen ke level Rp14.707 per dolar AS. Adapun, indeks dolar AS pada pagi ini terpantau mengalami koreksi 0,09 persen ke level Rp101,389.

Sementara itu, sejumlah mata uang di kawasan Asia juga turut mengalami penguatan. Yen Jepang menguat 0,16 persen, dolar Hong Kong menguat 0,02 persen, won Korea menguat 0,36 persen, peso Filipina menguat 0,11 persen, rupee India menguat 0,06 persen, ringgit Malaysia menguat 0,05 persen dan bath Thailand menguat 0,13 persen.

Sementara itu, mata uang yuan China melemah 0,13 persen, dolar Taiwan melemah 0,02 persen dan dolar Singapura 0,05 persen.

Pelemahan dolar terjadi seiring dengan tekanan dari imbal hasil Treasury AS yang lebih rendah setelah melambatnya inflasi.

Adapun, direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan rupiah dibuka berfluktuatif pada perdagangan hari ini. Namun, ditutup menguat pada rentang Rp14.700- Rp14.770 per dolar AS.

Lantas, bagaimana nilai tukar dolar AS di BRI, Mandiri, BNI dan BCA hari ini, Kamis (11/5/2023)?

Kurs dolar di Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada pembaruan pukul 08:51 WIB, Kamis (11/5/2023) menetapkan harga beli dolar AS senilai Rp14.700 dan harga jual Rp14.720 berdasarkan special rate. Sementara secara TT Counter, per pukul 09:05 WIB harga beli dolar AS Rp14.500 dengan harga jual Rp14.850.

Disamping itu, secara Bank Notes pada pukul 09:37 harga beli dolar As Rp14.500 dengan harga jual Rp14.850.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 14.700 14.720 TT Counter 14.500 14.850 Bank Notes 14.500 14.850

Adapun, yang dimaksud dengan special rate yakni kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku

Bank Negara Indonesia (BNI)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan kurs dolar rupiah secara special rate pada Kamis (11/5/2023) pukul 09:20 WIB dengan harga beli Rp14.708 dan harga jual Rp14.728.

Secara TT Counter hingga pukul 09:35 WIB harga beli Rp14.550 dan harga jual Rp14.900. dan Bank Notes dengan harga beli Rp14.550 dan harga jual Rp14.900.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Negara Indonesia (BNI) Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 14.708 14.728 TT Counter 14.550 14.900 Bank Notes 14.550 14.900

Bank Central Asia (BCA)

Selanjutnya, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menetapkan kurs dolar-rupiah secara e-Rate pada pukul 09:52 WIB, Kamis (11/5/2023) dengan harga beli Rp14.707 dan harga jual Rp14.727.

Sementara harga jual dan beli secara TT Counter dalam pembaruan terakhir pukul 08:01 WIB yakni Rp 14.545 dan Rp14.845.

Terakhir secara Bank Notes dalam pembaruan pukul 08:37 WIB harga beli di level Rp14.545 dan harga jual Rp14.845.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Central Asia (BCA) Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) e-Rate 14.707 14.727 TT Counter 14.545 14.845 Bank Notes 14.545 14.845

Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Terakhir, Bank rakyat Indonesia (BRI) dalam pembaruan terakhir Kamis (11/5/2023) pukul 09:41 WIB, menetapkan kurs jual beli dolar secara TT Counter dengan harga beli Rp14.630 dan harga jual Rp14.830. Sementara mengacu pada kalkulator kurs e-rates, BRI mematok tarif beli Rp14.710 dengan harga jual Rp14.730.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) e-Rate 14.710 14.730 TT Counter 14.630 14.830 Bank Notes - -

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News