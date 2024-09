Nilai Tukar Ringgit dan Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri serta BNI Hari Ini, 25 September 2024

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Rabu (25/9/2024) ke level Rp15.107 per dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,53% atau 80 poin ke level Rp15.107. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau turun 0,13% ke level 100,33.

Sama seperti rupiah, sejumlah mata uang Asia mengalami penguatan. Dolar Taiwan misalnya menguat 0,48%, won Korea Selatan menguat 0,09%, peso Filipina menguat 0,6%, serta Yuan China menguat 0,21%.

Sementara, sejumlah mata uang Asia lainnya mengalami pelemahan. Yen Jepang misalnya melemah 0,14%, dolar Hong Kong melemah 0,01%, serta rupee India melemah 0,14%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pada perdagangan hari ini, Rabu (25/9/2024) rupiah diperkirakan fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp15.130-Rp15.230.

Terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi fluktuasi rupiah. Dari luar negeri, aktivitas bisnis AS stabil pada September 2024, tetapi harga rata-rata yang dibebankan untuk barang dan jasa naik pada laju tercepat dalam enam bulan, yang mungkin menunjukkan percepatan inflasi dalam beberapa bulan mendatang. Data tersebut muncul setelah The Fed memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin pekan lalu.

"Sementara itu, ketidakpastian atau volatilitas di pasar keuangan mulai menunjukkan penurunan dan semakin membaik," ujar Ibrahim dalam keterangan tertulis kemarin.

Lalu, berapa nilai tukar dolar AS dan Ringgit Malaysia di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Rabu (25/9/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.27 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.080 dan harga jual sebesar Rp15.100 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.03 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.975 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.275 per dolar AS.

Sementara itu, BCA menetapan nilai tukar beli untuk ringgit Malaysia Rp3.649,71 pada e-rate, sedangkan kurs beli ringgit berada pada level Rp3.668,11. Selanjutnya kurs ringgit untuk TT Counter untuk beli Rp3.628,30, sedangkan jual Rp3.729,30 per ringgit.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Ringgit di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.27 WIB masing-masing sebesar Rp15.077 dan Rp15.097 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.010 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.210 per dolar AS.

Sementara itu, BRI menetapan nilai tukar beli untuk ringgit Malaysia pada level Rp3.640,77, sedangkan untuk jual Rp3.671,56. Selanjutnya kurs ringgit untuk TT Counter untuk beli Rp3.456,89, sementara kurs jual Rp3.895,17.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.095 dan harga jual sebesar Rp15.115 berdasarkan e-rate.

Sedangkan kurs ringgit Malaysia ditetapkan Rp3.661 untuk beli, sedangkan kurs jual Rp3.682. Bank Mandiri juga menetapkan kurs ringgit untuk TT counter sebesar Rp3.501 untuk beli, sedangka jual Rp3.825.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp15.081 dan Rp15.101.

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.940 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.290 per dolar AS.

BNI juga menetapkan kurs ringgit Malaysia hari ini untuk e-rate sebesar Rp3.648 untuk beli, sedangkan kurs jual sebesar Rp3.667. Bank Negara Indonesia juga menetapkan kurs TT counter Rp3.472 untuk beli dan Rp3.822 untuk jual.