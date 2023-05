Bank Mandiri (BMRI) Raih Penghargaan Bisnis Indonesia Award 2023 Kategori Bank BUMN

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menjadi penerima penghargaan dalam acara Bisnis Indonesia Award (BIA) 2023 yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu (31/5/2023).

Bank Mandiri menjadi pemenang dalam kategori Bank Persero, mengungguli tiga kandidat lainnya yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).

Sepanjang kuartal I/2023, Bank Mandiri membukukan laba bersih konsolidasi senilai Rp12,6 triliun. Raihan ini naik 25,2 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyampaikan pertumbuhan laba tersebut merupakan hasil dari strategi perusahaan yang fokus pada pendekatan ekosistem bisnis baik dari sisi pembiayaan maupun pendanaan.

“Melalui pencapaian fungsi intermediasi ini, Bank Mandiri mempertegas peranan sebagai agen pembangunan yang berupaya untuk berkontribusi maksimal terhadap perekonomian di Indonesia,” ujar Darmawan.

Bank Mandiri sepanjang kuartal I/2023 menyalurkan kredit senilai Rp1.205 triliun, naik 12,36 persen yoy. Rasio non-performing loan (NPL) bank only yang bank per Maret 2023 sebesar 1,70 persen per Maret 2023, turun dari 2,74 persen pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Adapun pertumbuhan kredit BMRI mendorong total aset perusahaan secara konsolidasi semakin gemuk. Tercatat sampai dengan akhir Maret 2023 aset bank berlogo pita kuning ini tumbuh 10,04 persen yoy, menjadi Rp1.908 triliun.

Baca Juga : Bank Mandiri (BMRI) Siap Rilis Green Bond Rp5 Triliun Bulan Depan

Sementara itu, total dana pihak ketiga (DPK) konsolidasi Bank Mandiri tumbuh 9,62 persen yoy, menjadi Rp 1.391,14 triliun. Hal ini utamanya disokong oleh tabungan yang naik 9,7 persen yoy menjadi Rp549 triliun.

Bisnis Indonesia Award merupakan apresiasi Bisnis Indonesia kepada dunia usaha yang mampu menjaga pertumbuhan, terutama pada saat pandemi Covid-19 melanda.

Sebagai mana diketahui, pandemi dalam tiga tahun terakhir menciptakan kondisi yang tidak mudah bagi perusahaan untuk bertahan dan berakselerasi. Oleh karena itu, dengan mengusung tema Bertumbuh di Era Baru, Bisnis Indonesia ingin memberikan penghargaan kepada dunia usaha yang mampu bertumbuh dan bertahan selama masa pandemi.

Perusahaan penerima penghargaan dalam Bisnis Indonesia Award 2023 dipilih berdasarkan penilaian Dewan Juri yang terdiri Ketua Dewan Komisioner OJK 2017-2022 Wimboh Santoso, Wakil Menteri Keuangan 2014-2019 Mardiasmo, Presiden Direktur PT Jurnalindo Aksara Grafika Lulu Terianto, Direktur PT Indovesta Utama Mandiri Rivan Kurniawan, dan Direktur PT Bahana TCW Investment Management Doni Firdaus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News