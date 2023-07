Targetkan Laba Bersih Rp1,36 Triliun pada 2023, Jamkrindo: Sudah 47 Persen per Mei

Bisnis.com, JAKARTA — PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), anak usaha Indonesia Financial Group (IFG), mencatatkan laba bersih Rp639 miliar per Mei 2023. Angka tersebut 47 persen dari target laba bersih per Mei 2023.

Anggota holding asuransi dan penjaminan itu menargetkan pertumbuhan laba Rp1,369 triliun pada tahun ini.

“Kalau dari capaian Alhamdulillah di Desember kami tutup di Rp1,28 triliun. Per Mei sudah mencapai di angka 47 persen laba bersih dari target kami Rp1,369 triliun full year,” kata Direktur Keuangan, Investasi, dan Manajemen Risiko Jamkrindo Suwarsito dalam konferensi pers Syukuran HUT Jamkrindo ke-53 di Jakarta, Senin (3/6/2023).

Suwarsito mengatakan bahwa capaian per Mei tersebut masih sesuai dengan hitungan perseroan. Capaian tersebut tak lepas dari kemampuan Jamkrindo menjaga pertumbuhan bisnis dengan baik.

“Selain itu juga efisiensi biaya kami jaga dan selalu berusaha untuk memperbaiki bisnis-bisnis kami yang efisien. Jadi posisi sampai Mei masih on the track,” katanya.

Di sisi lain, Jamkrindo juga mencatatkan volume penjaminan sebesar 144,59 triliun per Mei 2023, dengan jumlah umkm yang dijamin sebanyak 4,47 juta debitur UMKM.

Pada 2022, Jamkrindo membukukan laba bersih sebesar Rp1,28 triliun sepanjang 2022, atau naik sebesar 20,09 persen dari tahun sebelumnya yang bernilai Rp1,07 triliun. Sementara itu untuk volume penjaminan mencapai Rp312,36 triliun atau naik sebesar 26,19 persen, dengan jumlah UMKM yang dijamin sebanyak 10,8 juta UMKM per Desember 2022.

