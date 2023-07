Heboh Konser Taylor Swift, Pengajuan Kartu Kredit UOB Naik Signifikan

Bisnis.com, JAKARTA – Pengajuan kartu kredit United Overseas Bank (OUB) melonjak signifikan akibat penggemar Taylor Swift yang segera berburu tiket konser The Era Tour di Singapura. Tiket konser akan mulai dijual pada 5 Juli melalui presale UOB dan general on-sale pada 7 Juli 2023.

Mengutip Bloomberg, Selasa (4/7/2023), manajemen UOB mengatakan pengajuan kartu kredit rata-rata harian UOB di Singapura, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Vietnam melonjak 45 persen pada pekan Taylor Swift mengumumkan tanggal konsernya, dibandingkan dengan awal Juni 2023.

Penggemar Taylor Swift dipastikan akan berbondong-bondong atau ‘war ticket’ pada periode presale yang tersedia secara eksklusif untuk pemegang kartu bank UOB.

Pemegang kartu UOB di lima pasar tersebut mendapatkan akses pembelian tiket pada Rabu, atau 48 jam penuh sebelum masyarakat umum. Bahkan, menurut UOB, pengajuan kartu debit di Singapura dan Vietnam naik hampir 130 persen.

Menurut pembaruan informasi di laman Ticketmaster Singapura pada Jumat (30/6/2023), harga tiket konser The Eras Tour dari Taylor Swift di Singapura untuk kategori standar dijual mulai 108 dolar Singapura atau setara dengan Rp1,2 juta.

Sementara itu, harga tiket konser Taylor Swift tipe standar termahal dipatok seharga 348 dolar Singapura atau setara dengan Rp3,8 juta rupiah untuk kategori CAT1.

Singapura menjadi satu-satunya negara yang dikunjungi Taylor Swift di Asia Tenggara untuk menggelar Eras Tour. Konser Taylor Swift nantinya akan diselenggarakan di National Stadium yang berlangsung dari 2-4 Maret 2023, dan dilanjutkan dari 7-9 Maret 2023.

The Eras Tour akan turut menampilkan Sabrina Carpenter, penyanyi asal AS yang pernah menyanyikan lagu “On My Way” bersama Alan Walker dan Farruko.

