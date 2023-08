Rupiah Melemah, Intip Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Hari Ini (1/8/2023)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke level Rp15.116 pada hari ini, Selasa (1/8/2023). Pelemahan rupiah terjadi di tengah menguatnya dolar AS.

Mengutip data Bloomberg pukul 09.05 WIB, rupiah dibuka melemah 0,24 persen menuju level Rp15.116 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS menguat 0,16 persen ke 102,01.

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia juga ikut melemah, di antaranya, yen Jepang melemah 0,32 persen, diikuti yuan China turun 0,32 persen, dolar Singapura turun 0,13 persen, won Korea Selatan melemah 0,59 persen, dan ringgit Malaysia melemah 0,14 persen.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan The Federal Reserve telah meningkatkan suku bunganya pekan lalu. Akan tetapi, ekspektasi meningkat jika kenaikan tersebut menjadi peningkatan terakhir kebijakan agresif The Fed selama setahun.

Ketua Fed Jerome Powell menuturkan pentingnya data yang akan datang, dengan dua cetakan inflasi AS (CPI), dua laporan pekerjaan, dan indek biaya ketenagakerjaan sebelum pertemuan September.

Sementara itu, dari Asia, data PMI Manufaktur China yang melemah menunjukkan sektor manufaktur menyusut selama empat bulan berturut-turut selama Juli. Hal ini menunjukkan China masih berjuang dengan pemulihan setelah Covid-19.

Dari dalam negeri, pasar merespons positif pernyataan Bank Indonesia (BI) yang akan memberikan jaminan eksportir agar tidak dirugikan dalam Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia. Hal itu didukung oleh Peraturan Pemerintah (PP) No.36/2023 tentang DHE dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan/atau pengolahan Sumber Daya Alam (SDA).

BI juga sudah menyiapkan penyempurnaan aturan turunan dari PP 36/2023, mulai dari bentuk instrumen pemantauan dan pengawasan DHE SDA yang dilakukan lewat dua langkah, yakni menetapkan dan menyediakan instrumen penempatan DHE SDA.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa (1/8/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.38 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.102 dan harga jual sebesar Rp15.122 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.01 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.938 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.238 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.938 15.238

E Rate 15.102 15.122

Bank Notes 14.938 15.238

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.33 WIB masing-masing sebesar Rp15.105 dan Rp15.125 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.045 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.195 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.045 15.195

E Rate 15.105 15.125

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.51 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.045 dan harga jual sebesar Rp15.195 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp14.875 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.213 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.875 15.225

E Rate 15.045 15.195

Bank Notes 14.875 15.225

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.50 WIB masing-masing sebesar Rp15.102 dan Rp15.122.

Untuk bank notes BNI pada 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.945 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.295 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.945 15.295

E Rate 15.102 15.122

Bank Notes 14.945 15.295

