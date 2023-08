Tugu Insurance Kembali Raih Best General Insurance Award 2023

Bisnis.com, JAKARTA – PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) kian membuktikan stabilitas kinerjanya di perasuransian nasional, Emiten Anak BUMN PT Pertamina (Persero) dengan kode saham TUGU ini kembali berhasil meraih “Infobank Insurance Award 2023” serta “Investor Daily Best Insurance Awards 2023” dipertengahan tahun ini.

Pada ajang “24rd Infobank Insurance Award 2023” yang digelar pada 27 Juli lalu, Tugu Insurance mendapatkan 3 penghargaan untuk kategori Asuransi Umum yakni The Best Performance in 10 Consecutive Years General Insurance Company, The Best Performance General Insurance Company 2023 dan The Highest Score General Insurance Company 2023 (Gross Premium >2,5 triliun).

Penilaian rating ini dilakukan oleh Biro Riset Infobank beserta Dewan Juri dalam 5 tahapan besar untuk menentukan predikat “sangat bagus” didasari pada laporan keuangan terperiksa dan terpublikasi. Tahapan tersebut meliputi penentuan formula rating berdasarkan perkembangan industri asuransi, pencarian sumber data, pemberian skor/nilai dari hasil pengolahan angka-angka dari berbagai rasio pertumbuhan, pengelompokkan dan pemberian predikat.

Sedangkan untuk “Best Insurance Award 2023” dari Investor Daily – Beritasatu Group ada sekitar 26 perusahaan asuransi oleh para juri dinilai berhak menerima penghargaan sebagai perusahaan asuransi dengan kinerja terbaik berdasarkan kategori, yang salah satunya Tugu Insurance di asuransi umum, sebagai kelompok aset di atas Rp 5 triliun.

Pada pemeringkatan perusahaan asuransi umum, digunakan 15 kriteria, yaitu pertumbuhan aset rata-rata (2018–2022), pertumbuhan jumlah investasi rata-rata (2018–2022), pertumbuhan ekuitas rata-rata (2018–2022), pertumbuhan premi penutupan langsung rata-rata (2018–2022), pertumbuhan premi neto rata-rata (2018–2022), pertumbuhan hasil underwriting rata-rata (2018–2022), pertumbuhan hasil investasi rata-rata (2018–2022), pertumbuhan laba bersih rata-rata (2018–2022), pangsa pasar premi neto, rasio underwriting terhadap premi neto, TATO (total asset turn over) 2022, rasio kecukupan investasi, ROA (return on asset) 2022, ROE (return on equity) 2022, dan RBC (risk based capital) 2022.

Presiden Direktur Tugu Insurance Tatang Nurhidayat merasa bersyukur berhasil menyabet beberapa penghargaan terkait penilaian kinerja keuangan “Infobank Insurance Award 2023” serta “Investor Daily Best Insurance Award 2023, ia juga meng-apresiasi kerja seluruh insan #Tuguers, yang selalu mendukungnya dalam mewujudkan target kinerja perusahaan beserta dukungan kepercayaan segenap stakeholders maupun shareholders.

“Apresiasi ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk proaktif terhadap berbagai peluang dan tantangan usaha antara lain melalui komitmen inovasi produk dan layanan serta meningkatkan target kinerja perusahan sekaligus memberikan kemanfaatan besar untuk segenap stakeholders,” tutupnya.

