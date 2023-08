BRI Life Berupaya Tingkatan Standar Layanan Klaim di Daerah, Ini Buktinya

PT Asuransi BRI Life meresmikan Kantor Layanan atau Service Office (SO) di kota Semarang yang telah terstandarisasi Service Office (SO).

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan asuransi jiwa PT Asuransi BRI Life berupaya semakin konsisten mengembangkan dan meningkatkan standarisasi layanan bisnis di daerah, terutama terkait klaim nasabah.

Salah satunya, lewat persemian Kantor Layanan atau Service Office (SO) di kota Semarang yang telah terstandarisasi Service Office (SO), berlokasi di Jl. Gajahmada No. 170, Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah.

Direktur Utama BRI Life Iwan Pasila berharap kantor ini dapat menjadi bukti pelayanan BRI Life di kota Semarang dan sekitarnya, atas komitmen dalam mengembangkan penetrasi bisnis dan jaringan pemasaran menjadi semakin luas dan kuat.

"Standarisasi kantor layanan ini meliputi standarisasi kapabilitas people, competency, & process. Juga standarisasi infrastruktur," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (12/8/2023).

Misalnya, memberikan privasi dan kenyamanan bagi nasabah saat melakukan walk-in customer di Ruang Layanan Representatif, Meeting Room untuk melaksanakan pelatihan/coaching, serta ketersediaan ruang kerja khusus bagi Back Offices & Tim Penjualan, dengan konstruksi bangunan yang sesuai sebagai mitigasi risiko serta mengusung konsep Green Office sebagai implementasi ESG.

Bersamaan dengan peresmian Service Office (SO) Semarang terstandarisasi tersebut, BRI Life juga memenuhi komitmennya untuk senantiasa mendampingi nasabah setiap saat, baik dalam suka maupun kedukaan.

Komitmen ini diwujudkan BRI Life dengan membayarkan klaim sesuai dengan pertanggungan yang telah dijanjikan kepada nasabah, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp511.007.197 kepada para ahli waris produk Asuransi Jiwa Davestera.

Direktur Operasional BRI Life, Yosie William Iroth menjelaskan pembayaran klaim ini merupakan bukti nyata BRI Life dalam memenuhi komitmennya kepada nasabah.

"Dari waktu ke waktu, kami terus meningkatkan kualitas pelayanan klaim dengan proses yang transparan, sebagaimana spirit kami dalam melayani nasabah. Serving to Grow, Growing to Serve.

Kami berharap dengan adanya pembayaran klaim ini juga dapat menjadi salah satu bukti pentingnya manfaat berasuransi bagi masyarakat Indonesia," ujarnya.

Turut hadir, Komisaris Utama Muhammad Syafri Rozi yang memberikan sambutan, menjelaskan kantor terstandarisasi ini didasari karena meluasnya kebutuhan layanan asuransi jiwa bagi masyarakat Semarang dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keuangan yang sewaktu-waktu diperlukan dalam kehidupan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News