Rupiah Menguat, Simak Kurs BCA, BNI, Mandiri & BRI Hari INi (31/8)

Cek kurs dolar AS hari ini di BCA, BNI, BRI, dan Bank Mandiri saat rupiah menguat.

Bisnis.com, JAKARTA - Mata uang rupiah dibuka menguat di hadapan dolar AS pada perdagangan Kamis (31/8/2023) bersama mayoritas mata uang Asia.

Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.01 WIB, rupiah dibuka menguat 0,13 persen atau naik 19,50 poin ke posisi Rp15.240. Sementara rupiah bergerak naik, indeks dolar terpantau melemah 0,13 persen ke posisi 103.021

Mayoritas mata uang Kawasan Asia bergerak menguat bersama rupiah. Misalnya, yen Jepang yang mengalami penguatan 0,27 persen, dolar Hong Kong pun menguat 0,03 persen, diikuti dengan dolar Singapura yang menguat 0,07.

Tak hanya itu, won Korea juga terpantau naik 0,07 persen, perso Filipina pun menguat 0,18 persen, disusul ringgit Malaysia yang menguat 0,16 persen hingga baht Tahiland yang mengyat 0,43 persen

Sebaliknya, dolar Taiwan mengalami pelemahan 0,10 persen, rupee India juga melemah 0,04 persen serta yuan China melemah 0,01 persen.

Analis pasar mata uang Lukman Leong mengatakan rupiah diperkirakan masih akan berkonsolidasi dan cenderung menguat. Hal tersebut disebabkan oleh investor yang was was dan mengantisipasi rilisnya data tenaga kerja AS lainnya yaitu ADP.

"ADP diperkirakan juga melemah," katanya kepada Bisnis, dikutip Kamis (31/8/2023).

Dari domestik, investor mengantisipasi data inflasi Agustus Indonesia pada Jumat yang diperkirakan akan menunjukkan kenaikan ke 3,33 persen year-on-year. Lukman juga memperkirakan rupiah hari ini, diperkirakan akan bergerak dalam rentang Rp15.200-Rp15.300.

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BNI, Bank Mandiri, dan BRI hari ini, Kamis (31/8/2023)?

1. BCA

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) e-Rate 15.200 15.220 TT Counter 15.060 15.360 Bank Notes 15.060 15.360

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pembaruan pukul 08.00 WIB, menetapkan harga beli dolar AS senilai Rp15.200 dan harga jual Rp15.220 berdasarkan special rate atau e-Rates.

Sementara secara TT Counter dan Bank Notes mencatatkan posisi yang sama, di mana harga beli dolar AS Rp15.060 dengan harga jual Rp15.360.

2. BNI

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 15.238 15.258 TT Counter 15.055 15.405 Bank Notes 15.055 15.405

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan kurs dolar rupiah secara special rate pukul 08.20 WIB dengan harga beli Rp15.238 dan harga jual Rp15.258

Sedangkan, secara TT Counter dan Bank Notes, harga beli Rp15.055 dan harga jual Rp15.405.

