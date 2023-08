Top Up E-money di Livin by Mandiri Dengan atau Tanpa NFC, Simak Caranya

Top up E-money, uang elektronik dari Bank Mandiri dapat dilakukan di aplikasi super Livin baik ponsel yang non NFC maupun dengan NFC.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Top Up atau tambah saldo E-money, uang elektornik dari Bank Mandiri, telah disediakan dari beragam jalur.

Seperti diketahui, dompet digital seperti E-money semakin dibutuhkan sehari-hari. Pasalnya sejumlah fasilitas publik hanya bisa dibayar dengan uang elektronik. Fasilitas itu seperti naik LRT, pembayaran di gerbang tol, Transjakarta, Trans Jogja, KRL, MRT Jakarta, LRT Jakarta, tempat parkir, hingga mmerchant retailer seperti SPBU Pertamina, Indomaret, ataupun Alfamart Group.

Saat ini E-money dapat dimiliki oleh siapapun karena dijual secara bebas. Pembeblian dapat dilakukan di official store Bank Mandiri maupun toko ritel moderen. Beberapa tempat yang menjual E-money seperti Alfamart, Indomaret, Alfamidi, Lawson, sejumlah toko kelontong di dekat gerbang tol, hingga Dandan.

Karena pengguna E-money tidak diregistrasi, maka Bank Indonesia menetapkan saldo maksimal yang dapat disimpan di dalam kartu sebesar Rp20 juta. E-money tidak memiliki nilai minimum transaksi. Saldo minimum E-money adalah nol rupiah.

Dikutip dari laman Bank Mandiri, Kamis (31/8/2023), Mandiri E-money saldonya akan berkurang saat bertransaksi tanpa memerlukan nomor sandi atau Personal Identification Number (PIN), maupun tanda tangan dari pemegang kartu. Selain itu, e-money tidak memiliki masa berlaku dan juga bukan merupakan simpanan.

Apabila kehabisan saldo, pengguna dapat melakukan Top Up Saldo E-money baik di ATM, retailer seperti Indomaret hingga Alfamart Group, agen laku pandai. Bank Mandiri juga memudahkan pengguna untuk top up E-money melalui aplikasi Livin.

Dalam aplikasi super milik Bank Mandiri ini, pengguna dapat melakun top E-money dengan instans maupun dukungan ATM dan mitra. Perbedaannya terletak pada ponsel pengguna, bagi pemilik fitur NFC dapat langsung melakukan top up, sedangkan ponsel non NFC dapat melakukan update saldo E-money melalui sejumlah jalur.

Top Up E-money di Livin untuk HP Non NFC

1. Tahap awal, Log In ke aplikasi Livin by Mandiri

2. Pada halaman muka pilih menu “E-money”

3. Masukkan nomor kartu E-money yang ada dilembar belakang

4. Isikan saldo dan konfirmasi dengan PIN

5. Selanjutnya cari ATM Bank Mandiri terdekat, vending machine Bank Mandiri, Alfamart, Indomaret, ataupun agen laku pandai untuk melakukan update saldo.

6. Saldo e-money untuk di HP Non NFC rampung.

Top Up E-money di Livin untuk HP Non NFC

1. Login ke aplikasi Livin by Mandiri

2. Aktifkan NFC pada device anda kemudian tempel dan tahan kartu e-money

3. Tunggu sampai kartu e-money berhasil terbaca

4. Tap Top Up

5. Pilih atau masukan nominal yang ingin di Top Up

6. Periksa Kembali nominal sebelum tap “Lanjut Top Up”

7. Masukan Pin Livin anda

8. Tunggu hingga muncul notifikasi Top Up e-money berhasil

(Ernestina Jesica Toji)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News