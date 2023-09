Nilai Tukar Rupiah di BCA, BNI, Bank Mandiri & BRI Usai BPS Rilis Data Inflasi Indonesia (1/9)

Nilai tukar rupiah dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Jumat (1/9/2023). Bloomberg mencatat nilai tukar rupiah bertengger di Rp15.256 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Jumat (1/9/2023). Melansir dari Bloomberg pukul 09.30 WIB, rupiah melemah 0,17 persen ke level Rp15.256 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS menguat 0,01 persen ke 103,63.

Adapun, mata uang lain di kawasan Asia dibuka fluktuatif. Won Korea, misalnya, menguat 0,19 persen, yen Jepang menguat 0,05 persen, sementara yuan China naik 0,06 persen. Adapun rupee India yang mengalami pelemahan 0,06 persen dan baht Thailand turun 0,01 persen.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi Indonesia atau Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 3,27 persen pada Agustus 2023 secara tahunan. Secara bulanan, BPS mencatat terjadi deflasi secara bulanan (month-to-month/mtm) sebesar 0,02 persen

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan bahwa tingkat inflasi tersebut menurun dibandingkan dengan posisi inflasi bulan sebelumnya.

“Pada Agustus 2023 terjadi deflasi sebesar 0,02 persen secara bulan ke bulan atau terjaid penurunan IHK dari 115,24 pada Juli 2023 menjadi 115,22 pada Agustus 23,” katanya dalam konferensi pers, pagi ini, Jumat (1/9/2023).

Sebelumnya, Macro Strategist Samuel Sekuritas Lionel Priyadi mengatakan sentimen rupiah juga datang dari pertumbuhan PDB kuartal II/2023 AS yang direvisi turun menjadi 2,1 persen secara kuartalan.

Walaupun momentum pertumbuhan ekonomi kuartal II/2023 lebih lemah daripada ekspektasi awal, para ekonom memperkirakan momentum pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat masih akan tetap kuat di kuartal III/2023. Oleh karena itu, potensi terjadinya soft landing atau penurunan inflasi tanpa resesi masih cukup tinggi.

Lantas, berapa nilai tukar (kurs) rupiah atas dolar AS di BCA, BNI, Bank Mandiri, dan BRI hari ini, Jumat (1/9/2023)?

1. Nilai Tukar Rupiah di BCA

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) e-Rate 15.248 15.268 TT Counter 15.075 15.375 Bank Notes 15.075 15.375

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pembaruan pukul 10.01 WIB, menetapkan harga beli dolar AS senilai Rp15.248 dan harga jual Rp15.268 berdasarkan special rate atau e-Rates.

Sementara secara TT Counter dan Bank Notes mencatatkan posisi yang sama, di mana harga beli dolar AS Rp15.075 dengan harga jual Rp15.375.

2. Nilai Tukar Rupiah di BNI

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 15.248 15.268 TT Counter 15.065 15.415 Bank Notes 15.065 15.415

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan kurs dolar rupiah secara special rate pukul 10.05 WIB dengan harga beli Rp15.248 dan harga jual Rp15.268

Sedangkan, secara TT Counter dan Bank Notes, harga beli Rp15.065 dan harga jual Rp15.415.

3. Nilai Tukar Rupiah di Bank Mandiri

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 15.220 15.240 TT Counter 15.050 15.350 Bank Notes 15.050 15.350

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pembaruan pukul 09.21 WIB, menetapkan harga beli dolar AS senilai Rp15.220 dan harga jual Rp15.240 berdasarkan special rate.

Sementara secara TT Counter dan Bank Notes, BMRI mematok harga yang sama, di mana harga beli dolar AS Rp15.050 dengan harga jual Rp15.350

4. Nilai Tukar Rupiah di BRI

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 15.245 15.265 TT Counter 15.190 15.340

Terakhir, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) dalam pembaruan pukul 10.21 WIB, menetapkan kurs jual beli yang mengacu pada kalkulator kurs e-rates, dengan harga Rp15.245 dan Rp15.265

Sementara, secara TT Counter, pihaknya mematok Rp15.190 dan harga jual Rp15.340.

