Cara Mengisi Saldo ShopeePay melalui m-BCA, BRImo, Hingga Livin Bank Mandiri

Bisnis.com, JAKARTA -- Shopee tidak hanya sekadar menjadi platform e-Commerce, melainkan juga telah berkembang menjadi dompet digital dengan tambahan fitur ShopeePay.

Fitur ShopeePay mempermudah pengguna untuk melakukan pembayaran langsung melalui aplikasi, dan juga dapat digunakan untuk berbagai transaksi seperti penarikan tunai, transfer bank, dan pembayaran di merchant atau aplikasi lain yang bermitra dengan Shopee.

Penting untuk dicatat bahwa pengguna dapat melakukan top up saldo ShopeePay dengan berbagai cara, salah satunya melalui bank-bank ternama seperti BCA, BRI, dan Bank Mandiri.

Top up saldo ShopeePay mensyaratkan jumlah minimal sebesaar Rp10.000 sedangkan limit maksimum untuk akun yang belum upgrade ke ShopeePay Plus adalah Rp2.000.000. Sementara untuk akun yang sudah upgrade ke ShopeePay Plus maksimum top up sebesar Rp20.000.000.

Sebagai informasi, ShopeePay memiliki limit akumulasi dana masuk per bulan adalah sebesar Rp20.000.000 untuk akun yang belum upgrade ke ShopeePay Plus. Sedangkan akun yang sudah upgrade ke ShopeePay Plus limit akumulasi per bulan bisa sebesar Rp40.000.000.

Berikut adalah panduan langkah-langkah untuk melakukan top up saldo ShopeePay melalui ketiga bank tersebut:

1. Top Up ShopeePay melalui m-BCA:

Buka aplikasi Shopee dan pilih tab "ShopeePay" pada menu utama.

Pilih tab "Isi Saldo" di menu ShopeePay.

Pada menu "Isi Saldo ShopeePay", pilih tab "Transfer Bank" dan kemudian tab "Bank BCA," lalu tab "Konfirmasi."

Salin Nomor Rekening yang tertera.

Buka aplikasi BCA Mobile, pilih "m-Transfer," lalu "BCA Virtual Account."

Masukkan Nomor Virtual Account 122 ditambah nomor handphone (kode bank ditambah nomor yang tertera di halaman pembayaran), lalu klik "Send."

Masukkan nominal pengisian saldo.

Periksa informasi yang tertera di layar. Pastikan bahwa nama yang tertera adalah ShopeePay dan username akun Shopee Anda. Jika sudah sesuai, klik "Ok," lalu masukkan PIN m-BCA.

Transaksi berhasil.

2. Top Up ShopeePay melalui BRImo:

Buka aplikasi Shopee dan pilih tab "ShopeePay" pada menu utama.

Pilih tab "Isi Saldo" di menu ShopeePay.

Pada menu "Isi Saldo ShopeePay," pilih tab "Transfer Bank" dan kemudian tab "Bank BRI," lalu tab "Konfirmasi."

Buka aplikasi BRImo, pilih menu "Dompet Digital," lalu "Top Up Baru."

Pilih "Dompet Digital" dan pilih "ShopeePay."

Masukkan nomor telepon yang akan diisi saldo ShopeePay, lalu klik "Lanjutkan."

Aplikasi akan menampilkan informasi data. Pastikan semuanya sesuai, lalu masukkan jumlah saldo yang akan di-top up.

Masukkan PIN BRImo, dan transaksi selesai.

3. Top Up ShopeePay melalui Livin Bank Mandiri:

Buka aplikasi Shopee dan pilih tab "ShopeePay" pada menu utama.

Pilih tab "Isi Saldo" di menu ShopeePay.

Pada menu "Isi Saldo ShopeePay," pilih tab "Transfer Bank" dan kemudian tab "Bank Mandiri," lalu tab "Konfirmasi." Salin nomor yang tertera.

Buka aplikasi M-Banking Mandiri, lalu login.

Pada menu utama, pilih "Top Up," lalu "e-Wallet."

Pilih "ShopeePay."

Masukkan nomor Virtual Account 893 ditambah nomor handphone (3 digit kode Bank + nomor yang tertera pada halaman Pembayaran), lalu klik "Lanjutkan."

Masukkan nominal yang diinginkan.

Periksa kembali informasi yang tertera. Jika sesuai, klik "Lanjutkan Top-up."

Masukkan PIN M-Banking Mandiri, dan transaksi berhasil.

Dengan mengikuti panduan ini, pengguna dapat dengan mudah mengisi saldo ShopeePay melalui m-BCA, BRImo, dan Bank Mandiri, memanfaatkan fitur-fitur yang diberikan dengan aman dan nyaman. (Ernestina Jesica Toji)

