BCA Syariah Bebaskan Biaya Transfer BI FAST untuk Kemudahan Nasabah

Promo bebas biaya transfer BCA Syariah melalui BCA Syariah mobile per tanggal 21 Desember 2023 sampai 4 Januari 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - BCA Syariah membebaskan biaya transfer (Rp0) BI Fast melalui BCA Syariah Mobile melalui program promo #JadiBebas Transfer BI Fast, yang mulai berlaku 21 Desember 2023 hingga 4 Januari 2024.

Nasabah dapat memanfaatkan kemudahan dalam melakukan transfer antar bank kapan pun di mana pun saat berlibur.

BI FAST (Bank Indonesia Fast Payment) adalah layanan infrastruktur sistem pembayaran dari Bank Indonesia untuk memfasilitasi pembayaran ritel nasional secara seketika atau real time dan beroperasi sepanjang waktu atau 24/7.

Data Bank Indonesia menyebutkan sebanyak 106 bank telah bergabung menjadi peserta BI Fast di tahun 2023.

Nasabah BCA Syariah dapat menggunakan layanan BI Fast untuk transfer antar bank dengan limit minimum Rp10.000 dan maksimum Rp100 juta per transaksi dengan maksimal transaksi per hari hingga Rp200 juta per hari melalui BCA Syariah Mobile.

Presiden Direktur BCA Syariah Yuli Melati Suryaningrum mengatakan “Transaksi BI Fast di BCA Syariah terus meningkat baik dari jumlah pengguna dan frekuensi transaksi. Per November 2023 tercatat lebih dari 27.000 pengguna transfer BI FAST, tumbuh mencapai 214% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan frekuensi mencapai lebih dari 215.000 kali transaksi”.

Program promo #JadiBebas Transfer BI Fast diharapkan dapat mendorong pertumbuhan jumlah pengguna dan semakin banyak nasabah yang mendapatkan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi dengan BCA Syariah Mobile.

Manfaatkan juga kemudahan dan kenyamanan transaksi non tunai lainnya seperti: Pembayaran cepat dengan scan QRIS melalui BCA Syariah Mobile atau kemudahan belanja secara debit di merchant berlogo Debit BCA yang tersebar luas. Saat bertransaksi, berhati-hatilah dengan menghindari kesalahan pengisian PIN/Password.

“Demi keamanan, kami juga menghimbau nasabah untuk tetap waspada terhadap modus penipuan transaksi digital. Diantaranya dengan tidak memberikan data-data rahasia atau digital identity seperti OTP (One Time Password), PIN ATM, User id dan Password Mobile Banking kepada siapapun, Yuli menambahkan”.

Manfaatkan kemudahan dan kenyamanan transaksi dengan layanan e-channel BCA Syariah untuk memaksimalkan liburan Anda.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News