Keuntungan Bank Garansi di Qlola by BRI, Mudah dan Cepat

Cara meminimalisir kerugian bisnis, dapat menggunakan jasa layanan Bank Garansi, BRI menawarkan fitur jasa penerbitan guarantee secara online yaitu Qlola by BRI

Bisnis.com, JAKARTA - Ketika menjalankan rencana bisnis atau memperluas lini usaha, biasanya Anda akan bermitra dengan pihak ketiga.

Tapi, kadangkala ada keraguan ketika menggandeng pihak ketiga. Karena itu, Anda perlu meyakinkan jika pihak ketiga tersebut akan memenuhi komitmennya sesuai dengan kontrak, agar Anda tidak mengalami kerugian.

Salah satu cara meminimalisir kerugian bisnis ini, bisa dengan menggunakan jasa layanan Bank Garansi, yakni agunan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima agunan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) menawarkan fitur jasa penerbitan dokumen jaminan (guarantee) berupa dokumen janji bayar secara online yaitu Qlola by BRI.

Layanan bank Garansi Qlola by BRI ini, dapat membantu kebutuhan Anda dalam memperlancar transaksi perdagangan atau proyek yang umumnya membutuhkan jaminan Bank sebagai persyaratannya.

Qlola by BRI juga secara khusus mendesain produk Bank Garansi sesuai dengan tujuan dan kebutuhan Anda.

Layanan yang disediakan oleh Qlola by BRI berupa jaminan penawaran atau big bond, jaminan pelaksanaan (Performance Bond ), dan jaminan uang muka (Advance Payment Bond).

Kemudian, jaminan pembayaran proyek pemerintah, jaminan pemeliharaan (Maintenance Bond), jaminan distributor dan jaminan lainnya.

Selain itu, ada banyak keuntungan atau keunggulan jika Anda menggunakan Qlola by BRI. Pertama, Anda bisa mendapatkan fleksibilitas jaminan atau coverage, kedua, menikmati layanan satu hari (same day service), ketiga, jaringan unit kerja BRI yang terbesar dan tersebar, kemudian, biaya layanan yang kompetitif.

Selanjutnya, Anda juga bisa mendapatkan format Bank Garansi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda, dan Andapun bisa mendapatkan Bank Garansi cukup via online.

QLola by BRI merupakan sebuah produk inovasi terbaru dari BRI berupa Integrated Corporate Solution Platform, yang akan memudahkan Anda dalam melakukan akses ke berbagai produk dan layanan BRI hanya dengan satu kali log in (Single Sign On).

Platform ini mengintegrasikan berbagai fitur unggulan, yaitu Cash Management, Trade Finance, Supply Chain Management, Foreign Exchange, Investment Services, Financial Dashboard, serta layanan lainnya yang akan mengoptimalkan kegiatan bisnis Anda.

Selain itu, Anda juga bisa melakukan pemantauan keuangan (financial monitoring) yang membantu dalam melakukan aktivitas transaksi serta portofolio yang dimiliki.

Jadi, siap berbisnis aman minim risiko kerugian? Segera bergabung dan memulai bisnis Anda bersama QLola by BRI!

