Simulasi Cicilan Pinjol DanaCita dan Cicil untuk Bayar UKT

Bisnis.com, JAKARTA— Pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) menggunakan platform fintech P2P lending atau pinjaman online (pinjol) belakangan menjadi sorotan.

Dalam unggahan yang viral di media sosial, ITB diketahui menjalin kerja sama dengan salah satu platform yakni PT Inclusive Finance Group (DanaCita). Tak sedikit warganet yang mengeluhkan bunga yang tinggi.

Menilik website resminya, mahasiswa dapat melakukan simulasi apabila ingin melakukan pinjaman.

Simulasi Cicilan DanaCita

Bisnis pun mencoba untuk melakukan simulasi pinjaman dengan menuliskan nama universitas ITB dan biaya pendidikan yang dibutuhkan Rp7 juta dengan durasi pembayaran 6 bulan.

Hasilnya biaya yang harus dicicil per bulan mencapai Rp1,31 juta dengan estimasi total pengembalian Rp7,8 juta. Dengan simulasi tersebut artinya bunga yang dibayarkan per hari mencapai 0,1% sementara per bulannya yakni 3,12%.

Ketentuan bunga tersebut sudah sesuai dengan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), di mana bunga turun bertahap mulai 2024.

Untuk pendanaan produktif bunga ditetapkan mencapai 0,1% per hari pada Januari 2024. Kemudian pada 2026 dan selanjutnya akan turun menjadi 0,067% per hari.

Sementara untuk pendanaan konsumtif, manfaat ekonominya ditetapkan menjadi 0,3% per hari. Disusul pada 2025 menjadi 0,2% per hari, dan 0,1% per hari pada 2026.

DanaCita tak hanya bekerja sama dengan ITB, tetapi juga beberapa kampus kenamaan lainnya di antaranya Universitas Padjadjaran (Unpad),Universitas Indonesia (UI), Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) dan masih banyak lagi.

Selain DanaCita, PT Cicil Solusi Mitra Teknologi (Cicil) juga menyediakan layanan cicilan pembayaran uang kuliah untuk mahasiswa. Platform tersebut menyediakan simulasi sebelum mahasiswa melakukan cicilan pada website resminya.

Simulasi Cicilan Cicil

Bisnis pun mencoba dengan nominal yang sama yakni tagihan uang semester Rp7 juta, tenor 6 bulan, dan uang muka Rp1,4 juta. Bedanya dengan DanaCita, terdapat uang muka yang dibayar pada platform Cicil yakni minimal Rp1,4–5,6 juta.

Hasilnya akumulasi biaya yang dibayar selama 6 bulan yakni Rp667.030 dengan total pembayaran Rp7,66 juta, sementara biaya cicilannya yakni Rp1,04 juta per bulan. Dengan perincian tersebut bunganya mencapai 0,1% per hari dan 3% per bulannya.

Platform juga menjalin kerja sama dengan beberapa kampus kenamaan di Indonesia yakni UI, Universitas Gajah Mada (UGM), ITB, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Airlangga (Unair), dan UNS.

Pembayaran UKT menggunakan pinjol menimbulkan pro dan kontra. Tak sedikit yang heran pihak kampus justru menyediakan layanan pinjol alih-alih meringankan mahasiswa yang tak mampu membayar uang kuliahnya. Sementara yang lain melihat bahwa pembayaran menggunakan metode cicilan dari platform pinjol merupakan solusi.

