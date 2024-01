Rupiah Menguat, Intip Kurs BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (30/1)

Nilai tukar rupiah hari ini dibuka menguat 7 poin atau 0,04% menuju level Rp15.803 per dolar AS. Simak kurs dollar BCA, Mandiri, BNI, dan BRI.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat menuju level Rp15.803 pada perdagangan hari ini, Selasa (30/1/2024). Pada saat bersamaan, dolar AS juga mengalami kenaikan.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka menguat 7 poin atau 0,04% menuju level Rp15.803 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS meningkat 0,18% menuju posisi 103,42.

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia mayoritas menguat. Yuan China naik 0,05% dan won Korea melesat 0,41%. Selanjutnya, yen Jepang terapresiasi 0,13%, ringgit Malaysia naik 0,10%, dan baht Thailand menguat 0,19%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menyampaikan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) AS meningkat 0,2% pada bulan lalu, setelah menurun 0,1% yang tidak direvisi pada November.

Sementara itu, selama 12 bulan sampai dengan Desember, indeks harga PCE meningkat sebesar 2,6% atau menyamai kenaikan bulan November yang belum direvisi.

"Angka-angka tersebut sesuai dengan ekspektasi konsensus. Tingkat inflasi tahunan berada di bawah 3% selama tiga bulan berturut-turut," kata Ibrahim dalam riset harian, dikutip pada Selasa (30/1/2024).

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa (30/1/2024)?

1. Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.36 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.805 dan harga jual sebesar Rp15.825 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes dan TT Counter BCA pada pukul 08.00 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.655 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.955 per dolar AS.

2. Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.21 WIB masing-masing sebesar Rp15.788 dan Rp15.808 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.740 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.890 per dolar AS.

3. Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.08 WIB menetapkan posisi harga beli sebesar Rp15.790 dan harga jual sebesar Rp15.810 berdasarkan e-rate.

Sementara, Bank Mandiri masih menetapkan TT Counter sama Senin (29/1/2024) dengan harga beli sebesar Rp15.600 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.950 per dolar AS.

4. Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.796 dan Rp15.816

Untuk bank notes dan TT Counter BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.630 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.980 per dolar AS.

