Satgas OJK Blokir 233 Pinjol Ilegal Jelang Pemilu 2024, Ini Daftarnya!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali melakukan pemblokiran terhadap 233 entitas pinjaman online atau pinjol ilegal di sejumlah situs dan aplikasi pada Januari 2024.

Satgas juga memblokir 78 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

Dengan demikian, sejak 2017–31 Januari 2024, Satgas telah menghentikan 8.460 entitas keuangan ilegal, yang terdiri dari 1.218 entitas investasi ilegal, 6.991 entitas pinjol ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

Sekretariat Satgas Pasti Hudiyanto mengimbau agar masyarakat untuk berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat.

“Termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam,” kata Hudiyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (13/2/2024).

Berikut 233 pinjol ilegal yang telah diblokir oleh Satgas Pasti OJK pada Januari 2024

1. KTA Kilat - Pinjam Duit jadi lebih Cepat

2. KTA Kilat - Pinjaman Uang Rupiah Mudah & Cepat

3. Dinaran Rupiah Anda Bernilai

4. Sinar Rupiah Pinjaman Guide

5. Uang Kilat

6. Kredit Cepat

7. Dompet Beruntung Pinjaman Hint

8. Pinjam Emas - Pinjaman Guide

9. Dana Indo Daftr Pinjol AmanOJK

10. RajaUang - Pinjaman online cepat & terpercaya

11. Dana Tunai - Pinjam Online Mudah Dan Cepat

12. DANA RAKYAT

13. Peminjaman Dana- kredit pinjaman dana tunai online

14. Dana Anda

15. Pinjaman Pribadi -List penyedia pinjam uang online

16. Optima Pinjol Cair Hints

17. Danamu Uang Kilat Cair Tips

18. Pinjol OJK Cepat Cair Advice

19. Pinjol cepat cair mudah tip

20. Cara Pinjam Rupiah Cepat Cair

21. Pinjol Ke Dana: Cair Tanpa ktp

22. Pinjol Tanpa Ktp Cair Info

23. Go Uang

24. Bantuan pinjaman

25. SakuKami : Pinjaman Tips

26. WallHub mendapatkan uang

27. Uang Mudah

28. PAS DANA – Cair Kapan Saja, Pas Kamu Butuh

29. Duit Kita

30. Pinjaman Koi - Aman Terpercaya

31. Pinjaman Kita – Pinjaman Uang, Aman dan Terpercaya

32. Pinjaman Tunai - Aman, Cepat dan Terpercaya

33. Pinjaman Cepat - Aplikasi Pinjaman Uang

34. Pinjaman Praktis

35. Pinjaman Dompet Uang

36. Dana Indo - Daftar Pinjaman Online Aman Indonesia

37. Duit Saku - pinjolnya masa kini

38. Pinjam Yuk Pinjaman Online Tip

39. Dana Ocean - Pinjaman online tunai mudah cepat

40. PALING OKE – Aplikasi Pinjol Tanpa Kartu

41. Solusi Rupiah

42. Mudah Dana

43. Pinjaman Tunai New Era

44. mRupiah - Play to Earn Rupiah

45. Dinaran : Rupiah Anda Bernilai

46. Pohon Uang

47. Penghasil Uang Dana

48. Digi Dana

49. Dana Kilat

50. TUGAS Penghasil Uang nyata

51. Wall In plus - Pinjaman Uang Tunai Online

52. Ada Modal Pinjaman Dana Clue

53. Pinjol 500 Ribu Cair Info

54. Dana Pro Pinjaman Cepat Clue

55. Dana Rakyat Pinjaman Guide

56. Bahagia Loan Pinjaman Guide

57. Rupiah Express—Pinjaman online mudah & cepat

58. Doku OK

59. wall in - Pinjaman cepat tanpa jaminan

60. KITA BAYAR – Aplikasi Pinjol Tronjal Tronjol

61. Siap Gerak - Aplikasi Pinjol Tanpa Kartu

62. PALING CEPAT – Aplikasi Pinjol Tanpa Kartu

63. DUIT MANTUL – Solusi Pinjol Masa Kini

64. Cepat Mudah - pinjol yang mudah

65. Sahabat Saku - sahabat saku pinjol

66. Uang tunai-Pinjam duit cepet

67. duit plus - uang tunai cepat flash rupiah pinjam

68. Mini Cash - Pinjam cepat

69. Indonesia Uang-Pinjaman Aman

70. Dana mudah Cicil-PINJAMAN

71. Pinjam Mudah Cair Cepat-mudah uang cepat

72. PinjamMudah

73. Pinjaman Cepat AK

74. PINJAMAN DANA USAHA CEPAT

75. Kami Sediain – Pinjol yang Paling Mudah

76. Dana Darurat Harapan

77. Dana Darurat-Pinjaman Tunai

78. DanaCepat - Pinjaman Uang

79. Rupiah Cepat-pinjaman uang dana tunai cepat online

80. Get Emas - Dana Cepat

81. Dana Cepat

82. DanaCepat - Pinjaman Uang

83. Dana Fulus-Pinjama Cepat

84. Dana Go–Kredit Cepat

85. Dana Kilat

86. Pinjam Uang-Uang Kilat

87. Easy Dana-Pinjaman Tunai Uang

88. Dana Rupiah - Penghasil Uang

89. Uang Cepat - Pinjaman Uang Dana Rupiah Online

90. Uang Cash

91. Pinjaman Uang Tunai

92. Pinjaman dana cicil

93. Dana Dompet Online-Pinjaman

94. PundiKas-Pinjaman Online

95. Dana Darurat - Kredit Tunai

96. Dompet Digital Online-Pinjaman

97. Dana Yuk: Uang Efisien

98. Make Money

99. Tunai Bijak - Pinjaman Uang Tunai Dana Online

100. Dana solusi—Aplikasi Ajaib untuk Peminjaman

101. AyoRupiah - Solusi Dana Talangan Anda

102. KSP Ujung Jari--Dana Cepat bisnis online

103. Uang Express - Pinjaman Dana Cepat Cicilan

104. Dana Raja Online Cepat & Aman

105. Modal Rakyat

106. HappyDana - Dana Cepat

107. Rupiah Avenue - Pinjaman Uang Dana Cepat Cash Plus

108. Pinjaman Dana Cepat

109. Akseleran - Dana Cepat, Tanpa Ribet

110. Pinjam Uang - Pinjaman Dana Cepat

111. NewsCat- Menghasilkan, pinjaman uang

112. Pinjaman Dana - Uang Rupiah Kredit Kita UTunai Pro

113. Rupiah Maju - Pinjaman dana tu

114. Rupiah Cepat Cair - Pinjam Uang Cepat & Mudah Info

115. Rupiah U.ang - P.injam U.ang C.epat Cair Dan Mudah

116. Pinjaman Modal Usaha

117. Pinjaman Tunai Bri Modal Usaha

118. Modal Cepat KUR BRi

119. Kur Bri Pinjaman Modal - 2018

120. KUR Modal BRI info

121. Teman Prima Pinjaman-Clue

122. Pinjam Uang

123. Dana Kilat Pinjaman-Clue

124. Menghasilkan Uang

125. Cepat Cair

126. Pinjol Legal Cepat Cair Helper

127. Paylater Gopay Cepat Cair Guia

128. DuitKu-Pinjaman Online

129. Pinjaman

130. WangKas

131. Kredit Easy-Pinjam Dana Uang Cepat Online

132. Go Cash - Online Loan App

133. Go Dompet - Safe and fast online cash loan.

134. Go Cash - Earn Real Money

135. ANGEL CASH - PINJAM DANA CEPAT

136. PINJAM UANG - BUNGA RENDAH

137. PINJAMAN KILAT - UANG ONLINE

138. CREDIT CASH

139. Uang Runtuh Pinajaman Helper

140. MONEY CASH - Play Games & Earn

141. Cash Time - Earn Money

142. Kronos Cash

143. Cash cepat

144. Empower: Cash Advance & Credit

145. PASARPINJAM

146. Super Pinjaman

147. KTA Pintar-Cash Pro

148. Kredit Digital Pinjaman

149. Pinjam Uang

150. Terus Dana Langgeng Cash

151. Uang Cash Pinjol

152. Surya Rupiah Pinjaman

153. Terus Dana Pinjaman

154. Ada Tunai

155. Kredit Petir uang online clue

156. DanaMu: Pinjaman Online Hint

157. EarnIn: Make Every Day Payday

158. Kreditall Pinjaman Online-Hint

159. Cash Now Tips Pinjaman Online

160. Beruang Pinjaman Online - Clue

161. Mini Cash Pinjaman

162. Dana Mudah Super Cash

163. Uang Lancar Pinjaman

164. DanaKu

165. KoCash Pinjaman

166. KSP Uang Mengkilap

167. Pinjaman Amanah

168. Murni Pinjaman

169. Dana Raja

170. Dana Kelinci pinjaman

171. PASARPINJAM - PINJAM DUIT TUNAI TANPA AGUNAN

172. PasarPinjam

173. PasarPinjam

174. Cashpedia – Platform Pembanding Pinjaman Uang

175. BambuLoan-Cari Pinjaman uang seluruh Internet

176. Dana Sahabat: Platform Pembanding Pinjaman Uang

177. Cepat Uang - Tidak ada biaya transaksi

178. Danamudah~Pinjam Uang Dana Online Cepat

179. CASH CIMB - Pinjaman Dana Online Mobile

180. Pinjaman Dana-Pinjam uang dana online tercepat

181. Pinjaman Dana Online Five In One

182. Pinjaman Dana Online Dengan KTP

183. Kredit Cepat-Pinjman dana online

184. Dana Pinjam Online Plus+

185. Dana Pinjam Online

186. Pintu Uang-Pinjaman

187. Mudah&Cepat

188. Dana Go Pinjaman

189. PunyaDuit

190. Panen Duit pinjaman

191. Hello Duit

192. Duit Panas

193. KSP Duit Happy

194. DUITAMAN

195. Pahlawan Pinjam Uang Hint

196. Pinjam Pasar Cepat

197. Duit Duit - juta cepat easy flash pedia

198. MITRA DANA

199. MITRA DANA

200. KSP Syariah

201. KSP AB Mango Kredit

202. YoloYolo – KSP SAN

203. KSP SAN - YoloYolo

204. KSP SAN YoloYolo

205. KSP BTN

206. Siap Saku

207. KSP Dakin

208. saku ajaib

209. saku kita

210. Saku kita

211. KSP BTN

212. KSP Dakin

213. Saku Keren

214. KSP BTN

215. saku harapan

216. Saku kita

217. Saku Keren

218. KSP Dakin

219. KSP BTN

220. KSP BTN Max Gb KSP BTN

221. Tunai Kilat - Layanan Bantuan

222. KTA Pintar–Cash Pro

223. Tunai Kilat-Pinjaman Tunai

224. Pohon Rupiah - Pinjaman uang tunai tanpa jaminan

225. Rupiah Cash

226. Sinar Rupiah pinjaman Helper

227. Mango Loan—Fast Credit Cash Online

228. pinjol ilegal cair modal ktp

229. Cara Pengajuan PINJOL Hanya Modal KTP - Cair

230. Pinjol Tanpa Ktp Cair Kok

231. Info Pinjol Cair Tanpa KTP

232. Cair Kilat - Pinjaman Tips

233. Pinjol Ewallet Cair Guide

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News