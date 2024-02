Bank Mandiri Ajak Nasabah dan Mitra Untuk Rayakan Imlek di Jakarta

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA 21 Februari 2024 - Dalam rangka merayakan Tahun Baru Imlek 2575, Bank Mandiri kembali menggelar rangkaian acara Customer Gathering bersama ribuan nasabah loyal, mitra dan debitur. Perhelatan yang rutin digelar setiap tahun ini, turut dihadiri oleh jajaran Manajemen Bank Mandiri serta dilaksanakan di tiga kota, mulai dari Medan (16 Februari), Surabaya (19 Februari), dan ditutup di Jakarta (21 Februari).

Adapun, acara penutup yang digelar di Jakarta, Rabu (21/2) juga turut dihadiri Komisaris dan Direksi Bank Mandiri. Antara lain Wakil Komisaris Utama Andrinof A. Chaniago, Komisaris Rionald Silaban, Nawal Nely, Arif Budimanta, Muhammad Yusuf Ateh, Komisaris Independen Loeke Larasati Agoestina, Zainudin Amali, dan Muliadi Rahardja, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Wakil Direktur Utama Alexandra Askandar, Direktur Kepatuhan & SDM Agus Dwi Handaya, Direktur Commercial Banking Riduan, Direktur Jaringan & Retail Banking Aquarius Rudianto, Direktur Operation Toni Eko Boy Subari, Direktur Corporate Banking Susana Indah K. Indriati, Direktur Hubungan Kelembagaan Rohan Hafas, Direktur Keuangan & Strategy Sigit Prastowo, Direktur Information Technology Timothy Utama, dan Direktur Treasury & International Banking Eka Fitria.

Adapun, event yang mengusung konsep Shanghai Retro ini dibuka dengan pertunjukan Barongsai & Liong Naga, dilanjutkan Chinese Erhu Tambur, Glam Shanghai Dance, Dinner, dan Music Performance. Acara ini merupakan salah satu bentuk apresiasi yang diberikan perseroan kepada para nasabah, mitra dan debitur yang setia menggunakan mandiri sebagai partner finansial pilihan utama.

“Perayaan Imlek dan customer gathering ini menjadi wujud persembahan kami bagi nasabah dan debitur mitra loyal Bank Mandiri. Acara ini sekaligus menjadi momen untuk meningkatkan hubungan yang telah lama dan baik terjalin kepada seluruh nasabah kami,” ujar Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Juanidi saat memberikan sambutan di Jakarta, Rabu (21/2).

Darmawan menambahkan, berkat dukungan nasabah, pada tahun 2023 Bank Mandiri berhasil rekor All Time High laba bersih dan total aset sejak didirikan 25 tahun lalu. Lewat strategi yang berfokus pada pertumbuhan bisnis dan digitalisasi, Bank Mandiri mampu membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp 55,1 triliun, tumbuh 33,7% secara year on year (yoy), serta peningkatan total konsolidasi aset yang berhasil menembus Rp 2.174,2 triliun, naik 9,12% yoy.

Pencapaian tersebut juga didukung oleh total penyaluran kredit konsolidasi Bank Mandiri yang tumbuh 16,3% secara tahunan menjadi Rp 1.398 triliun, dan ini menjadikan Bank Mandiri sebagai salah satu dari penyalur pembiayaan terbesar di Tanah Air. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) konsolidasi ikut tumbuh sebesar 5,78% secara yoy menjadi Rp1.577 Triliun.

Darmawan menjelaskan, tahun ini dapat dikatakan sebagai tahun yang penuh dengan tantangan. Namun dengan penerapan strategi yang matang dan dukungan dari nasabah serta masyarakat, pihaknya optimis mampu melanjutkan pertumbuhan yang positif di tahun naga kayu ini.

Bank Mandiri, jelasnya, akan terus berinovasi agar mampu memenuhi kebutuhan para nasabah. "Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah terbina selama ini," imbuhnya.

Masih dalam perayaan Imlek 2024 ini, Bank Mandiri juga memberikan berbagai promo kepada nasabah dan calon nasabah.

Nasabah bisa mendapatkan reward hingga Rp 88 ribu untuk pembukaan tabungan NOW di Livin’, Cashback Rp 888 ribu untuk pengajuan Kartu Kredit Fengshui, Diskon dan Cashback di berbagai merchant, bunga spesial KPR 8,8% fixed 10 tahun, bunga spesial kredit serbaguna (KSM) 8,25% efektif per tahun, bunga spesial kredit kendaraan (KKB) mulai dari 2,95% fixed 1 tahun, dan transaksi hemat hingga 50% di Livin’ SUKHA. Lewat ragam promo di bulan Imlek, Bank Mandiri berharap dapat mendorong nasabah untuk semakin berbankan dan menggunakan produk-produk Bank Mandiri.

Bank Mandiri merupakan salah satu bank terkemuka di Indonesia dengan layanan finansial kepada nasabah yang meliputi segmen usaha Corporate, Hubungan Kelembagaan, Commercial, Micro & SME, Consumer Banking, Treasury dan International Banking. Bank Mandiri pada saat ini bersinergi dengan beragam perusahaan anggota konglomerasi keuangan Mandiri Group untuk menyediakan bermacam produk dan jasa serta mendukung bisnis utamanya yaitu: Mandiri Sekuritas (jasa dan layanan pasar modal), Bank Syariah Indonesia (perbankan syariah), Bank Mandiri Taspen/Mantap (kredit UMKM), AXA-Mandiri Financial Services (asuransi jiwa), Mandiri InHealth (asuransi kesehatan), Mandiri Tunas Finance (jasa pembiayaan), Mandiri Utama Finance (jasa pembiayaan), Mandiri International Remittance (remitansi), Mandiri Europe (treasury & financial institution), Mandiri Capital Indonesia (pembiayaan modal ventura), dan Mitra Transaksi Indonesia (payment point online bank). Melalui kolaborasi ini, seluruh anggota konglomerasi keuangan Mandiri Group memiliki kinerja solid dan menjadi pemain utama di segmen bisnis masing-masing.



Dalam ekspansi bisnis, Bank Mandiri terus mengembangkan layanan dan produk perbankan digital yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan nasabah korporasi dan retail. Kopra by Mandiri merupakan solusi digital bagi industri nasional yang menyatukan para korporasi sampai pelaku usaha kecil menengah dalam suatu ekosistem digital single access yang sangat mudah dan solutif seperti layanan Cash Management, Forex, Trade & Guarantee, Supply Chain Management, Virtual Account sampai solusi keuangan terintegrasi berbasis Application Programming Interface (API). Sedangkan layanan digital retail meliputi aplikasi Livin’ by Mandiri, kartu prabayar Mandiri e-money, serta layanan informasi berbasis kecerdasan buatan Mandiri Intelligent Assistant (MITA) pada akun resmi WhatsApp Bank Mandiri di +62 811-84-14000.



Hingga Desember 2023, jaringan Bank Mandiri telah tersebar di seluruh Indonesia yang meliputi 2.243 kantor cabang, termasuk cabang digital (smart branch), dan 2.301 kantor mikro (unit & kios mikro). Layanan distribusi Bank Mandiri juga dilengkapi dengan 13.028 unit ATM yang terhubung dalam jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima dan Visa/Plus, Electronic Data Capture (EDC) serta jaringan e-banking yang meliputi New Livin' by Mandiri, SMS Banking dan Call Center 14000.

