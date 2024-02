Mandiri Inhealth Umumkan Rencana Dicaplok IFG Life

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) mengumumkan rencana pengambilalihan 70% saham perusahaan oleh PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

Perlu diketahui, IFG Life merupakan perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan, yakni anak perusahaan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI yang berbisnis dengan nama Indonesia Financial Group (IFG).

Rencana pengambilalihan 70% saham itu diumumkan direksi Mandiri Inhealth dalam pengumuman di Harian Bisnis Indonesia edisi Senin (26/2/2024).

Dalam pengumuman tersebut, Direksi Mandiri Inhealth menyampaikan bahwa pengumuman itu dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2) jo. ayat (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggaris Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

“Dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan 70% saham dalam Perseroan [PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia] oleh PT Asuransi Jiwa IFG, secara langsung dari pemegang saham Perseroan saat ini, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Kimia Farma Tbk.,” tulis pengumuman tersebut, Senin (26/2/2024).

Perlu diketahui, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia beralamat di Mandiri Inhealth Tower, tepatnya di Jalan Prof, Dr. Satrio Kav. E-IV No. 6, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

“Rencana pengambilalihan akan tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk persetujuan Otoritas Jasa Keuangan,” tambahnya.

Selanjutnya, direksi Mandiri Inhealth juga menyampaikan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan pengambilalihan di kantor perusahaan.

Adapun, setiap keberatan dari kreditur Mandiri Inhealth atau pihak yang berkepentingan terhadap rencana pengambilalihan dapat disampaikan secara tertulis, bersama dengan informasi terkait alasan keberatan dan dokumen pendukung dalam waktu 14 hari kalender setelah tanggal pengumuman ini.

Penyampaian secara tertulis itu ditujukan kepada PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, Mandiri Inhealth Tower, di Jalan Prof, Dr. Satrio Kav. E-IV No. 6, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. U.p.: Direksi. Kemudian, dengan salinkan ke: [email protected].

Sementara itu, mengutip dari laman resmi Mandiri Inhealth pada Senin (26/2/2024), saat ini komposisi pemegang saham perusahaan terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) atau Bank Mandiri sebesar 80%. Lalu, sebanyak 10% saham digenggam oleh PT Kimia Farma Tbk., dan IFG sebanyak 10%.

