Hilal Dividen Tiba, Simak Jadwal RUPST BRI, BCA, Bank Mega Cs Bulan Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah emiten perbankan seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPST) pada bulan ini atau Maret 2024.

Dalam agenda RUPST tersebut, terdapat sejumlah mata acara seperti pembahasan mengenai pemanfaatan laba, termasuk untuk dividen hingga perombakan jajaran pengurus.

Hari ini, Jumat (1/3/2024) misalnya ada dua bank yang menggelar agenda RUPST, yakni BBRI dan PT Bank Mega Tbk. (MEGA).

Berdasarkan keterbukaan informasi, dalam RUPST BRI terdapat sejumlah mata acara seperti persetujuan laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan, persetujuan penggunaan laba bersih, penetapan Remunerasi seperti gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan tahun buku 2024, hingga perubahan susunan pengurus perseroan.

Manajemen BRI menjelaskan mengacu anggaran dasar perseroan, RUPST memutuskan penggunaan laba bersih dan pembayaran dividen.

'"Adapun, pada tanggal 18 Januari 2024, perseroan telah membayarkan dividen interim tahun buku 2023 yang diperhitungkan dalam dividen tunai yang berasal dari laba bersih perseroan tahun buku 2023," tulis Manajemen BRI di keterbukaan informasi beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Direktur Utama BRI Sunarso juga menyatakan perseroan siap menebar dividen jumbo kepada pemegang saham. “Saya ingin minimal 70% sampai 80% laba dibagi dalam bentuk dividen,” ujar Sunarso saat ditemui di Jakarta International Velodrome, Senin (12/2/2024).

Tak hanya BRI, hari ini juga terdapat agenda RUPST Bank Mega yang di antara mata acaranya membahas mengenai penggunaan laba bersih hingga perubahan susunan pengurus.

Bank Mega memang berencana merombak jajaran pengurusnya sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota direksi Perseroan pada RUPST yang diselenggarakan pada 2024. Selain itu, Wakil Komisaris Utama Bank Mega telah mengundurkan diri.

“Maka sebagaimana usulan susunan pengurus perseroan dari PT Mega Corpora selaku pemegang saham mayoritas perseroan, perseroan akan mengusulkan kepada rapat untuk melakukan perubahan susunan pengurus perseroan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan,” tulis Manajemen Bank Mega.

Berikut daftar jadwal RUPST perbankan pada Maret 2024:

1. BRI

BRI akan menggelar RUPST pada 1 Maret 2024 pukul 14.00 WIB di Kantor Pusat BRI. Adapun, tanggal daftar pemegang saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPST atau recording date telah berakhir pada 6 Februari 2024.

Sejumlah mata acara dalam gelaran RUPST adalah persetujuan laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan, persetujuan penggunaan laba bersih, penetapan Remunerasi seperti gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan tahun buku 2024, hingga perubahan susunan pengurus perseroan.

2. Bank Mega

Bank Mega telah mengumumkan jadwal RUPST yakni pada 1 Maret 2024. Berdasarkan pengumuman di Bursa Efek Indonesia (BEI), rapat diselenggarakan mulai pukul 14.00 WIB secara fisik dan elektronik.

Tercatat ada tujuh agenda dalam RUPST tersebut, salah satunya, penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2023, di mana perseroan mengusulkan penggunaan laba bersih untuk dibagikan sebagai dividen tunai. Selain itu terdapat agenda perubahan susunan pengurus bank.

3. BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) akan menggelar RUPST pada 4 Maret 2024 pukul 14.00 WIB di Ballroom - Menara BNI Lantai 6 Jalan Pejompongan Raya No. 7 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

Tanggal daftar pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST atau recording date telah berakhir pada 6 Februari 2024.

Mata acara yang akan digelar di antaranya persetujuan laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan, persetujuan penggunaan laba bersih, perubahan anggaran dasar perseroan, hingga perubahan susunan pengurus perseroan.

4. BTN

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) akan menggelar RUPST pada 6 Maret 2024 pukul 14.00 WIB di Menara Bank BTN Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta. Tanggal daftar pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST pada 12 Februari 2024 lalu.

Agenda RUPST di antaranya persetujuan laporan tahunan, penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023, penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) tahun 2024, hingga laporan realisasi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu II (PMHMETD II).

5. Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) telah mengundang pemegang sahamnya dalam gelaran RUPST pada 7 Maret 2023 pukul 14.00 WIB di Auditorium Plaza Mandiri Lt. 3 Plaza Mandiri, Jakarta.

Tanggal daftar pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST atau recording date telah berakhir pada 12 Februari 2024.

Terdapat sejumlah mata acara dalam RUPST BMRI mulai dari persetujuan laporan tahunan hingga perubahan susunan pengurus perseroan.

6. Bank Woori Saudara

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. (SDRA) akan menggelar RUPST pada 7 Maret 2024 pukul 10.00 WIB di Gedung Treasury Tower Lantai 27 District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 28 Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53.

Recording date yakni pada 12 Februari 2024 lalu. Adapun, agenda RUPST di antaranya penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023 hingga perubahan anggaran dasar perseroan.

7. BCA

BCA akan menggelar RUPST pada Kamis, 14 Maret 2024 pukul 09.30 WIB bertempat di Menara BCA, Grand Indonesia Jl. M.H Thamrin No. 1, Jakarta.

Pemegang saham perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat perseroan adalah yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada Selasa 13 Februari 2024, pukul 16.00 WIB.

Terdapat sejumlah mata acara dalam RUPST, salah satunya terkait penetapan penggunaan laba bersih perseroan yang bakal diusulkan sebagai pembagian dividen tunai.

8. BTPS

PT BTPN Syariah Tbk. (BTPS) menggelar RUPST pada 20 Maret 2024 pukul 10.00 WIB di Menara BTPN Lantai 16. Recording date sudah berakhir pada 26 Februari 2024.

Agenda dalam RUPST yakni persetujuan laporan tahunan hingga persetujuan penggunaan laba bersih.

9. BTPN

PT Bank BTPN Tbk. (BTPN) menggelar RUPST pada 21 Maret 2024 pukul 10.00 WIB di Menara BTPN Lantai 27. Recording date telah berakhir pada 27 Februari 2024.

Adapun, agenda RUPST di antaranya persetujuan penggunaan laba bersih, laporan perseroan terkait rencana bisnis bank, rencana aksi keuangan berkelanjutan, hingga adanya rencana investasi perseroan dan/atau penerapan CXO sistem.

10. Bank Danamon

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) menggelar RUPST pada 22 Maret 2024 pukul 14.00 WIB di Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23 JI. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi Jakarta. Recording date sudah berakhir pada 28 Februari 2024.

Di antara mata acara RUPST Bank Danamon adalah penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 hingga persetujuan perubahan komposisi anggota direksi perseroan.

