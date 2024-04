Bank Oke (DNAR) Umumkan Pengunduran Diri Direktur Kredit & IT Inhyo Wang

PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) mengumumkan pengunduran diri Direktur Kredit dan IT yakni Inhyo Wang.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) mengumumkan pengunduran diri Direktur Kredit dan IT yakni Inhyo Wang yang menjabat belum genap setahun.

Bank Oke telah menerima surat pengunduran diri Inhyo pada 16 April 2024. "Selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK 33/2014 dan Anggaran Dasar, perseroan akan mengadakan rapat umum pemegang saham [RUPS] dan meminta persetujuan dari pemegang saham atas pengunduran diri Inhyo Wang tersebut pada 15 Mei 2024," tulis Manajemem Bank Oke di keterbukaan informasi pada Rabu (17/4/2024).

Manajemen Bank Oke menjelaskan bahwa pengunduran diri Inhyo tidak berdampak negatif terhadap kegiatan operasional dan keuangan perseroan.

Sebagaimana diketahui, Inhyo belum genap setahun menjabat sebagai Direktur Kredit dan IT di DNAR. Inhyo sebelumnya ditunjuk sebagai Direktur kredit dan IT Bank Oke dalam agenda rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 12 Mei 2023.

Sebelum dipilih masuk ke jajaran direksi, Inhyo menjabat sebagai Kepala Divisi Corporate di Bank Oke sejak 2018.

Adapun, sebelumnya Inhyo juga diketahui pernah menjabat sebagai Direktur di Standard Chartered Bank (Korea) pada 2005 hingga 2015.

Sementara pada 2016 hingga 2018, pria lulusan Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) itu diketahui sempat menjadi bagian dari OK Saving Bank (Korea) dan menjabat sebagai General Manager.

Sebelum Inhyo undur diri, DNAR telah mencatatkan kinerja keuangan yang moncer. Bank besutan korporasi keuangan Korea Selatan itu membukukan laba bersih Rp28,65 miliar pada 2023, melesat dua kali lipat atau 116,88% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan laba bersih pada tahun sebelumnya Rp13,21 miliar.

