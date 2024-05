Rupiah Menguat, Simak Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri dan BNI Kamis (2/5)

Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke Rp16.219 per dolar AS pada perdagangan pagi ini, Kamis (2/5/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Mata uang rupiah dibuka naik ke Rp16.219 per dolar AS pada perdagangan pagi ini, Kamis (2/5/2024) setelah The Fed memutuskan menahan suku bunga acuan.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka naik 0,24% atau 39 poin ke level Rp16.219 per dolar AS. Sementara itu indeks dolar terpantau melemah 0,02% ke level 105,615.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak bervariasi terhadap dolar AS. Yen Jepang anjlok 0,98%, yuan China melemah 0,17% dan ringgit Malaysia turun 0,02%.

Sementara itu mata uang yang naik di hadapan dolar AS adalah dolar Hong Kong 0,04%, dolar Singapura 0,09%, won Korea 0,75%, peso Filipina 0,36%, rupee India 0,05% dan baht Thailand sebesar 0,20%.

Sebelumnya, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan mata uang rupiah pada hari ini akan fluktuatif namun ditutup menguat direntang Rp16.200 - Rp16.300 per dolar AS.

Ibrahim mengatakan Indeks dolar naik sekitar 0,3% di perdagangan Asia, karena investor bersiap untuk pertemuan Fed dan kekhawatiran akan suku bunga AS yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama menempatkan dolar pada jalur kenaikan 1,3% di bulan April.

“Fokus kini tertuju pada pertemuan Fed akhir pekan ini, di mana bank sentral diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tetap stabil,” kata dia dalam riset harian, dikutip Kamis (2/5/2024).

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (2/5/2024)

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.45 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.185 dan harga jual sebesar Rp16.205 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.03 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.075 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.375 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.23 WIB masing-masing sebesar Rp16.200 dan Rp16.225 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.160 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.310 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.215 dan harga jual sebesar Rp16.235 berdasarkan e-rate.

Sedangkan, bank notes yang ditetapkan Bank Mandiri masih berdasarkan Selasa (30/4/2024) dengan harga beli sebesar Rp16.000 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.350 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.50 WIB masing-masing sebesar Rp16.183 dan Rp16.203.

Untuk bank notes BNI pada 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.035 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.385 per dolar AS.

