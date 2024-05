Nilai Tukar Rupiah di BCA, BRI, Bank Mandiri dan BNI saat Dolar Menguat Rabu (8/5)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar Mata uang rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.095 di hadapan dolar AS pada perdagangan hari ini, Rabu, (8/5/2024). Mayoritas nilai tukar mata yang Asia melemah terhadap dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.10 WIB, mata uang rupiah dibuka melemah 0,31% atau 49,5 poin ke level Rp16.095 per dolar AS. Sementara itu, indeks mata uang Negeri Paman Sam terpantau naik 0,11% ke posisi 105,53.

Mata uang Asia yang melemah terhadap dolar AS lainnya yaitu dolar Singapura melemah 0,12%, yen Jepang turun 0,30%, dolar Taiwan turun 0,27%, won Korea ambles 0,33%.

Selanjutnya, peso Filipina turun 0,28%, ringgit Malaysia turun 0,18%, baht Thailand turun 0,29, dan yuan China melemah 0,07%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif, tetapi ditutup menguat pada rentang Rp16.000 hingga Rp16.080 per dolar AS.

Dia menyampaikan fokus pekan ini bertumpu pada komentar pejabat The Fed terkait dengan jalur suku bunga, terutama usai data nonfarm payrolls yang lebih lemah dari perkiraan. Pelaku pasar pun memperkirakan adanya peluang penurunan suku bunga oleh bank sentral.

“Namun, gagasan ini tidak memberikan banyak dukungan terhadap mata uang Asia, mengingat The Fed masih diperkirakan akan mulai menurunkan suku bunganya pada September,” ujar Ibrahim dalam publikasi riset, Rabu (8/5/2024).

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Rabu (8/5/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.33 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.080 dan harga jual sebesar Rp16.100 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 09.17 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.920 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.220 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.23 WIB masing-masing sebesar Rp16.080 dan Rp16.105 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.980 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.130 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.21 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.060 dan harga jual sebesar Rp16.080 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.825 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.175 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.50 WIB masing-masing sebesar Rp16.076 dan Rp16.096.

Untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.925 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.275 per dolar AS.

