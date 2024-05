Rupiah Loyo, Cek Kurs Dolar BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (14/5)

Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 48,50 poin atau 0,30% menuju level Rp16.129 per dolar AS. Cek kurs dollar BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali dibuka melemah menuju level Rp16.129 pada perdagangan Selasa (14/5/2024).

Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 48,50 poin atau 0,30% menuju level Rp16.129 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS dibuka menguat 0,04% menuju posisi 105,26.

Adapun mata uang lain di kawasan Asia mayoritas dibuka melemah. Won Korea mencatatkan pelemahan 0,07% dan yen Jepang sebesar 0,15%. Sementara itu, ringgit Malaysia, peso Filipina, serta baht Thailand kompak melemah masing-masing 0,08%, 0,03% dan 0,02%.

Baca Juga : Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 14 Mei 2024

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menyampaikan bahwa sebagian besar pelaku pasar tetap bias terhadap greenback menjelang data indeks harga produsen untuk bulan April yang bakal dirilis hari ini.

“Sementara itu, data indeks harga konsumen yang lebih diawasi akan dirilis pada hari Rabu (15/5), akan menjadi fokus utama, mengingat hal tersebut kemungkinan akan menjadi faktor dalam prospek suku bunga AS,” kata Ibrahim dalam riset harian.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa (14/5/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.08 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.120 dan harga jual sebesar Rp16.140 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.01 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.955 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.225 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.10 WIB masing-masing sebesar Rp16.120 dan Rp16.150 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.015 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.165 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.03 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.095 dan harga jual sebesar Rp16.115 berdasarkan e-rate.

Lalu, dari sisi bank notes pukul 09.33 WIB, Bank Mandiri menetapkan harga beli sebesar Rp15.850 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.200 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp16.116 dan Rp16.136.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.965 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.315 per dolar AS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel