6 Bulan Jelang Jokowi Lengser, Utang Luar Negeri Indonesia jadi Rp6.490 Triliun

Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia mencapai US$398,3 miliar atau sekitar Rp6.490 miliar (kurs Rp16.295 per dolar AS) per April 2024.