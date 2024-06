OJK Bocorkan Target Kredit dan Laba Bank Jumbo pada 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bidikan kredit dan laba bank jumbo yang tergabung dalam KBMI IV alias bank yang memiliki modal inti lebih dari Rp70 triliun pada 2024.

Empat bank yang masuk jajaran kasta tertinggi yakni KBMI IV meliputi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI)

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan target pertumbuhan kredit KBMI IV pada 2024 sebesar Rp3.983 triliun atau tumbuh 8,5% (YoY) dengan target laba sebesar Rp177,75 triliun.

Dia menilai pertumbuhan kredit tersebut didukung dengan kemampuan likuiditas bank yang relatif terjaga dengan rasio-rasio likuiditas relatif jauh di atas ketentuan.

Lebih lanjut, ini tercermin dari kondisi fundamental perbankan pada April 2024 tetap kuat, resilien dan stabil, antara lain tercermin dari pertumbuhan kredit yang tercatat sebesar 13,09% (YoY) menjadi Rp7.311 triliun, yang mana pertumbuhan kredit pada KBMI IV mencapai 15,75% menjadi Rp3.807 triliun

“Pertumbuhan kredit tersebut melanjutkan tren pertumbuhan kredit sejak periode sebelumnya dan menunjukkan dukungan serta komitmen perbankan yang tinggi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (14/6/2024).

Sebagaimana diketahui, berdasarkan laporan keuangan April 2024, BCA mencatatkan kredit Rp818,08 triliun, naik 16,52% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari periode yang sama tahun lalu Rp702,11 triliun. Adapun, laba per April 2024 mencapai Rp17,21 triliun, naik 11,63% YoY dari sebelumnya Rp15,42 triliun.

Pada periode yang sama, Bank Mandiri membukukan kredit tumbuh 21,54% YoY menjadi Rp1.134,43 triliun dari sebelumnya Rp933,37 triliun. Laba BMRI sendiri meningkat 2,75% YoY menjadi Rp15,07 triliun dari Rp14,67 triliun.

Selanjutnya, BRI mencapai pertumbuhan kredit doubel digit yakni 11,96% YoY menjadi Rp1.190,48 triliun per April 2024, ketimbang tahun sebelumnya Rp1.063,29 triliun. Laba meningkat 4,49% YoY menjadi Rp17,82 triliun dari sebelumnya Rp17,05 triliun.

Terakhir, BNI membukukan kredit Rp702,17 triliun per April 2024, tumbuh 12,91% dari sebelumnya Rp621,89 triliun. Kemudian, laba tumbuh tipis 1,58% YoY menjadi Rp6,86 triliun per April 2024 dari Rp6,76 triliun per April 2023.

Bila ditotal, bank jumbo mencatatkan kredit sebesar Rp3.845,15 triliun pada empat bulan pertama 2024. Sementara, laba big bank Tanah Air pun mencapai Rp56,97 triliun per April 2024.

