Rupiah Menguat, Simak Kurs BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (19/6)

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka naik 0,04% atau 7 poin ke posisi Rp16.405 per dolar AS. Simak kurs dollar BCA, Mandiri, BRI, dan BNI hari ini.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke posisi Rp16.405 per dolar AS pada hari ini, Rabu (19/6/2024) setelah libur panjang.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka naik 0,04% atau 7 poin ke posisi Rp16.405 per dolar AS. Sementara itu indeks dolar terpantau menguat tipis 0,01% ke level 104,887.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak bervariasi terhadap dolar AS. Yen Jepang naik 0,06%, dolar Singapura naik 0,01%, won Korea naik 0,15%, peso Filipina naik 0,04%, rupee India menguat 0,17% dan ringgit Malaysia menguat 0,10%.

Sementara itu, mata uang yang melemah adalah baht Thailand dan yuan China yang masing-masing turun sekitar 0,12% dan 0,03% terhadap dolar AS.

Baca Juga : Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS, Saat RDG BI Digelar Besok

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif, tetapi ditutup melemah di rentang Rp16.400 - Rp16.470 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Dia mengatakan data pada Kamis menunjukkan bahwa harga produsen AS secara tak terduga turun pada bulan Mei, dengan indeks harga produsen (PPI) utama turun 0,2% bulan lalu setelah naik sebesar 0,5% yang tidak direvisi pada bulan April.

“Harga inti datar, setelah mengalami kenaikan 0,5% pada bulan sebelumnya. Hal ini terjadi setelah indeks harga konsumen (CPI) AS bulan Mei pada hari Rabu lebih lemah dari perkiraan para ekonom, sehingga mendorong aksi jual tajam pada greenback,” ungkapnya.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Rabu (19/6/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.58 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.355 dan harga jual sebesar Rp16.375 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.06 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.233 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.533 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.22 WIB masing-masing sebesar Rp16.365 dan Rp16.390 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.320 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.470 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.42 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.375 dan harga jual sebesar Rp16.395 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp16.150 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.50 WIB masing-masing sebesar Rp16.363 dan Rp16.383.

Untuk bank notes BNI pada 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.265 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.495 per dolar AS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel