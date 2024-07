Bank Mandiri Borong 8 Penghargaan di Asian Banking & Finance Awards 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Mandiri kembali menegaskan dominasinya di industri perbankan dengan meraih delapan penghargaan bergengsi di ajang Asian Banking & Finance (ABF) Awards 2024. Penghargaan tersebut mencakup berbagai kategori, termasuk Digital Transformation of the Year, Domestic Retail Bank of the Year, Mobile Banking & Payment Initiative of the Year, AI & Machine Learning Initiative of the Year, Data Governance Initiative of the Year, Private Bank of the Year, Domestic Trade Finance Bank of The Year, dan Domestic Cash Management Bank of The Year.

Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto mengatakan penghargaan ini merupakan komitmen Bank Mandiri dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah serta kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Keandalan bisnis Wholesale dan Retail Bank Mandiri tercermin dalam pencapaian ini, menunjukkan kemampuannya dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar.

Keberhasilan Bank Mandiri dalam kategori Digital Transformation of the Year menurut Aquarius, menunjukkan inisiatif digital yang inovatif. Ini termasuk pengembangan platform mobile banking yang memudahkan transaksi keuangan sehari-hari bagi nasabah. “Penghargaan ini juga mencerminkan dedikasi Bank Mandiri untuk terus berinovasi dalam menghadirkan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan zaman,” ujar Aquarius saat menerima penghargaan di Singapura, Kamis (4/7) malam.

Di samping itu, penghargaan ini merupakan pengakuan atas upaya perseroan dalam mentransformasi layanan perbankan melalui teknologi digital. Ke depan, Bank Mandiri akan terus berinovasi dan berinvestasi dalam teknologi untuk memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah dan masyarakat

Keunggulan dalam Layanan Ritel dan Perbankan

Penghargaan Domestic Retail Bank of the Year menunjukkan keunggulan bank berkode emiten BMRI dalam memberikan layanan perbankan ritel yang handal dan terpercaya. Melalui berbagai produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, Bank Mandiri berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia.

Bila merujuk pada kinerja perseroan, Bank Mandiri mencatat pertumbuhan kredit segmen ritel terus positif. Tercatat, sampai dengan akhir Maret 2024 total penyaluran kredit segmen retail banking Bank Mandiri berhasil tumbuh 10.9% secara year on year (YoY) menjadi sebesar Rp 363 triliun secara bank only.

Bukan cuma itu, Penghargaan Mobile Banking & Payment Initiative of the Year yang diraih Bank Mandiri juga menegaskan posisinya sebagai pelopor dalam menyediakan solusi pembayaran yang mudah dan lewat kehadiran Livin’ by Mandiri. Dengan fitur-fitur yang user-friendly dan keamanan yang andal, Bank Mandiri terus berupaya memberikan kemudahan akses layanan perbankan bagi seluruh nasabah.

Apalagi, sampai dengan bulan Mei 2024, tercatat pengguna aplikasi Livin' by Mandiri telah menembus 25,4 juta, naik 37% secara tahunan. Dari jumlah tersebut, total nilai transaksi Livin' by Mandiri hingga bulan Mei 2024 secara year to date (ytd) telah mencapai Rp 1.552 triliun dengan volume transaksi 1,45 miliar transaksi.

Livin’ by Mandiri tidak hanya menawarkan solusi keuangan komprehensif yang memadukan pengalaman perbankan dengan kebutuhan gaya hidup dalam satu aplikasi, tetapi terus memperkenalkan layanan terbaik dan inovatif dalam setiap aspek kehidupan, termasuk fitur terbaru Livin’ KPR yang memudahkan nasabah ritel dalam mengajukan KPR.

Fitur Livin' KPR hadir sebagai solusi inovatif untuk merampingkan proses pembiayaan KPR menjadi lebih seamless, dengan memastikan proses pengajuan KPR yang cepat dan efisien. Mulai dari pilihan properti yang variatif, suku bunga yang kompetitif, diskon biaya provisi, hingga formulir pengajuan dan proses KPR yang mudah dan simpel, menjadi keuntungan yang dapat dinikmati nasabah Bank Mandiri dengan Livin’ KPR.

Kehadiran fitur Livin’ KPR diharapkan dapat mengoptimalkan akuisisi KPR dan meningkatkan portfolio Mandiri KPR di tahun 2024. Saat ini, pencairan KPR Bank Mandiri telah meningkat sebesar 31,4% YoY.

“Kami percaya, sekarang inovasi dan kualitas adalah kunci dalam menghadirkan pengalaman perbankan terbaik bagi nasabah kami. Sudah menjadi komitmen kami di Bank Mandiri untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan melalui inovasi-inovasi terdepan,” paparnya.

Bank berlogo pita emas ini juga mendapatkan pengakuan dari internasional dalam kategori AI & Machine Learning Initiative of the Year, berkat inisiatif Bank Mandiri dalam mengimplementasikan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan nasabah. Pada saat yang sama, penghargaan Data Governance Initiative of the Year menunjukkan komitmen Bank Mandiri dalam menjaga integritas dan keamanan data nasabah, yang merupakan salah satu prioritas utama dalam operasional bank.

Pengakuan sebagai Private Bank of the Year mencerminkan kepercayaan nasabah terhadap layanan Private Banking yang ditawarkan oleh Bank Mandiri kepada para nasabah utama. Hal ini sejalan dengan terus meningkatnya Asset Under Management (AUM) lebih dari Rp 15 triliun sampai dengan Maret 2024. Layanan ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan nasabah kelas atas dengan berbagai solusi keuangan, investasi dan bisnis yang eksklusif dan personal.

Dominasi Pasar Wholesale

Tidak berhenti di situ, Bank Mandiri kembali membuktikan dominasinya di pasar wholesale dengan menyabet gelar Indonesia Domestic Trade Finance Bank of The Year. Pengakuan ini mencerminkan layanan Trade Finance yang menyeluruh, serta mampu mendukung nasabah di setiap tahap operasional bisnis secara maksimal. Baik menggunakan metode documentary credit, documentary collection, maupun open account, Bank Mandiri memastikan transaksi berjalan dengan lancar.

Lebih lanjut Aquarius menjelaskan, Bank Mandiri juga menawarkan solusi pembiayaan yang komprehensif, meliputi tahap pre-shipment, in-transit, dan post-shipment. Secara konsisten diakui di panggung internasional, Bank Mandiri telah dinobatkan sebagai Indonesia Domestic Trade Finance Bank of the Year di ajang Asian Banking & Finance (ABF) Wholesale Banking Awards setiap tahun sejak 2015. Hingga kuartal I 2024, kredit segmen wholesale banking Bank Mandiri mencatat pertumbuhan sebesar 25.1% secara YoY.

Di bidang layanan wholesale, keunggulan Bank Mandiri semakin tercermin lewat penghargaan Indonesia Domestic Cash Management Bank of The Year. Pencapaian ini menegaskan keunggulan bank dalam menyediakan produk dan layanan Cash Management untuk nasabah korporasi.

Aquarius menilai, pengakuan ini didukung oleh inovasi digital Kopra by Mandiri, yang diluncurkan pada Oktober 2021. Kopra by Mandiri telah secara signifikan meningkatkan transaksi nasabah wholesale, dengan jumlah pengguna meningkat dua kali lipat menjadi 200.000 nasabah korporasi pada kuartal I 2024. Selain itu, platform ini telah mampu mengelola lebih dari Rp 4.800 triliun transaksi wholesale, dengan total 302 juta transaksi pada kuartal I 2024.

Bukan sekedar platform digital biasa, Kopra by Mandiri menawarkan berbagai fitur dan layanan yang dapat digunakan oleh nasabah korporasi, untuk melakukan berbagai macam transaksi keuangan dan aktivitas perbankan selama 24/7. Tidak hanya korporasi di dalam negeri, lewat fitur Kopra Beyond Borders kini nasabah wholesale dapat mengakses Kopra by Mandiri di mancanegara seperti Dili, Singapura, Hongkong dan Shanghai.

Lewat fitur andalan termasuk Centralized Account Management, Consolidated Financial Dashboard, dan Multiple Company IDs Soft Token, nasabah wholesale Bank Mandiri kini dapat mengelola dan memantau transaksi secara real-time secara mudah. “Inovasi yang berkelanjutan, solusi terstruktur, layanan unggul, serta peningkatan kompetensi advisor yang luas telah menjadikan Bank Mandiri sebagai pemimpin pasar. Semua inisiatif ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, efisiensi operasional, dan pengalaman transaksi tanpa batas kepada seluruh pelaku ekosistem bisnis melalui satu platform digital,” terang Aquarius.

Seluruh penghargaan yang diterima oleh Bank Mandiri di ajang ABF Awards 2024 lanjut Aquarius, ini merupakan bukti nyata dari dedikasi perseroan dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah yang berkontribusi terhadap masyarakat serta perekonomian Indonesia. Bank Mandiri akan terus berkomitmen untuk mengembangkan layanan dan produk yang inovatif serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim di Bank Mandiri. Kami berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi nasabah kami dan berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Terima kasih kepada seluruh nasabah dan mitra bisnis atas kepercayaan dan dukungannya,” pungkas Aquarius.