Astra Financial Cetak Transaksi Rp917,491 Miliar dalam 5 Hari GIIAS 2024

Astra Financial membukukan kenaikan transaksi sebesar 4,3% dalam GIIAS 2024 mencapai Rp917,491 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA -- Lini keuangan PT Astra International Tbk. (ASII), Astra Financial membukukan transaksi mencapai Rp917,491 miliar dalam 5 hari GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024. Capaian ini naik 4,3% dibandingkan periode yang sama pada 2023 sebesar Rp880,068 miliar.

Acara GIIAS 2024 sendiri berlangsung 18-28 Juli 2024. Dengan masih tersisanya waktu acara, Astra Financial optimistis dapat meningkatkan nilai bisnis yang dibukukan.

Astra Financial, adalah entitas bisnis dalam ASII beranggotakan sepuluh unit seperti FIFgroup, Astra Credit Companies (ACC), Toyota Astra Finance (TAF), Asuransi Astra, Astra Life, AstraPay, Maucash, Moxa, Bank Saqu dan SEVA. Periode 2024 merupakan tahun keenam Astra Financial berpartisipasi dan menjadi Platinum Sponsor di GIIAS 2024 di Tangerang dan Surabaya. Secara keseluruhan Astra Financial menargetkan transaksi sebesar Rp2,8 triliun untuk GIIAS 2024.

Tan Chian Hok, Project Director Astra Financial di GIIAS 2024, mengatakan pencapaian transaksi senilai Rp917,491 miliar tersebut merupakan bukti kepercayaan publik terhadap reputasi dan pelayanan bermutu Astra Financial. "Kami bersyukur meskipun kondisi pasar penuh tantangan, kami masih dapat mencapai kinerja yang positif," kata Tan dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

Secara terperinci pada lima hari pelaksanaan, ACC dan TAF mencatatkan transaksi roda empat senilai Rp899,197 miliar dari 2.402 unit, naik 4% dibandingkan tahun lalu. Sementara FIFgroup melaporkan transaksi roda dua senilai Rp6,109 miliar dari 265 unit, naik 43,7% dari tahun sebelumnya.

Pada lini asuransi, tercatat Asuransi Astra mencatatkan premi senilai Rp1,064 miliar, naik 68,8% dibandingkan tahun 2023. Astra Life juga mencatatkan penjualan asuransi jiwa kredit senilai Rp8,462 miliar, tumbuh 5,7% dibandingkan tahun lalu.

Selanjutnya SEVA berhasil melakukan 1.949 persetujuan instan pada hari kelima GIIAS, mencapai 126,6% dari target. Moxa mencapai 1.403 akun baru, 159,4% dari target awal. AstraPay mencatatkan 11.268 transaksi, naik 50,3% dari tahun lalu. Maucash optimis mencapai target penyaluran productive financing lebih dari Rp100 miliar, dengan pencapaian 73% hingga hari kelima. Bank Saqu, pendatang baru di bisnis bank digital, mencatatkan 4.738 transaksi hingga hari kelima, mencapai 153,8% dari target.

Jelang acara penutupan pada akhir pekan ini, Astra Financial menawarkan berbagai promo menarik di GIIAS 2024, termasuk program Astra Financial Deals yang menawarkan produk spesial seperti Honda Vario, Daihatsu Ayla, emas 1 gram, iPhone 15 Pro, Cashback Down Payment, dan lainnya dengan harga spesial. Pada penutupan GIIAS 2024 pada 28 Juli, akan ada produk spesial Toyota Agya seharga Rp67 juta.