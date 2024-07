Cara Top Up GoPay lewat M-Banking BCA, Mandiri, BNI dan Bank Lainnya

Cara top up GoPay dapat dilakukan dengan mudah melalui mobile banking. Berikut cara top up GoPay lewat BCA, Mandiri, BNI, hingga Bank Jago:

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Top up saldo GoPay sekarang ini semakin mudah dengan menggunakan layanan mobile banking berbagai bank di Indonesia. Bank di Indonesia seperti BCA, Mandiri, BRI, BNI hingga Bank Jago menyediakan layanan top up GoPay langsung dari aplikasi mobile banking. Lalu bagaimana cara top up saldo GoPay lewat mobile banking berbagai bank di Indonesia? Simak selengkapnya di bawah ini.

Dengan akses yang lebih praktis dan cepat, Anda dapat mengisi saldo GoPay kapan saja dan di mana saja tanpa harus ke ATM atau minimarket. Berikut adalah panduan lengkap cara top up GoPay melalui mobile banking dari beberapa bank ternama di Indonesia.

GoPay merupakan dompet digital yang dapat digunakan untuk melakukan transaki pembayaran di aplikasi Gojek dan Tokopedia, serta merchant lain yang bekerja sama.

Cara top up GoPay melalui mobile banking untuk setiap bank berbeda-beda. Demikian pula dengan besaran minimal transfer dan biaya admin yang dikenakan oleh setiap bank juga berbada.

Cara Top Up GoPay lewat BCA

Biaya admin Rp1.000

Minimal transfer Rp10.000

Login ke m-BCA.

Pilih M-TRANSFER > TRANSFER BCA VIRTUAL ACCOUNT.

Masukkan kode perusahaan untuk Gojek: 70001 dan nomor HP yang terdaftar pada aplikasi Gojek (contoh: 700010812XXXXXX).

Masukan jumlah GoPay yang ingin diisi.

Masukkan PIN m-BCA kamu.

Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan proses pengisian GoPay.

Cara Top Up GoPay lewat Livin' by Mandiri

Biaya admin Rp1.000

Minimal transfer Rp15.000

Login ke Livin' by Mandiri.

Pilih Bayar > Buat Pembayaran Baru > Multipayment > GoPay Customer.

Masukkan nomor telepon yang terdaftar pada aplikasi Gojek.

Masukkan jumlah GoPay yang ingin diisi.

Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan proses pengisian GoPay.

Cara Top Up GoPay lewat Bank Jago

Biaya admin gratis

Minimal transfer Rp10.000

Login ke aplikasi Jago.

Di halaman Beranda, pilih Top Up e-Wallet > Kontak Baru > GoPay.

Pilih kontak atau masukkan nomor telepon yang terdaftar pada aplikasi Gojek.

Masukkan jumlah GoPay yang ingin diisi dan pilih Kantong sumber dana.

Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan proses pengisian GoPay.

Cara Top Up GoPay lewat Bank BRI

Biaya admin Rp1.000

Minimal transfer Rp10.000

Login ke BRImo.

Pilih Dompet Digital GoPay Customer.

Masukkan nomor HP yang terdaftar pada aplikasi Gojek.

Masukkan jumlah GoPay yang ingin diisi.

Masukkan PIN untuk memverifikasi transaksi.

Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan proses pengisian GoPay.

Cara Top Up GoPay lewat Bank BNI

Biaya admin Rp1.000

Minimal transfer Rp10.000

Buka ke BNI Mobile Banking.

Pilih Pembelian > Top Up GoPay > GoPay CUSTOMER.

Masukkan nomor HP Anda yang terdaftar pada Gojek.

Masukkan jumlah top up yang diinginkan.

Ikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi.

Cara Top Up GoPay di Bank Lainnya

Biaya admin Rp6.500

Minimal transfer Rp10.000

Buka aplikasi Mobile Banking.

Pilih menu Transfer.

Pilih opsi Transfer atau Transfer ke Bank Lain.

Masukkan nomor virtual account GoPay: 898 + nomor HP terdaftar di GoPay (contoh: 898081234567890).

Masukkan jumlah saldo yang ingin Anda top up.

Periksa detail transaksi dan selesaikan proses transfer.

Demikian informasi lengkap mengenai cara top up saldo GoPay melalui mobile banking dari bank yang ada di Indonesia.