Yuk, Serbu Promo Spesial BRI 17-an dari Jajanan hingga Belanja

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bukan rahasia umum kalau momen peringatan Hari Kemerdekaan RI selalu dimeriahkan oleh berbagai promo menarik.

Setelah menonton atau mengikuti upacara kemerdekaan hingga berbagai lomba di tempatmu, kamu bisa menikmati hari libur dengan kulineran, jalan-jalan, menikmati hiburan, dan berbagai aktivitas menarik lainnya.

Untuk tahun 2024 ini, jangan khawatir karena BRI akan membanjiri kamu dengan berbagai promo dan diskon yang menarik. Untuk kamu yang suka kulineran atau sekadar hobi belanja, promo-promo berikut siap menantimu!

Makan di Bakmi GM, Le Gourmet, dan Hokben

Tidak perlu takut lapar saat hari kemerdekaan. Ada promo diskon 45% di semua outlet Bakmi GM dengan minimal transaksi Rp100.000 dan maksimal diskon Rp45.000, berlaku 17-23 Agustus 2024 untuk Kartu Kredit BRI dan Debit BRI.

Sementara itu, kamu juga bisa dapat Hoka Hemat dari HokBen hanya dengan harga Rp28.000, untuk minimal transaksi Rp170.845. Promo ini berlaku hingga 31 Agustus 2024 untuk semua kartu kredit BRI kecuali Corporate Card dan hanya berlaku 1 kartu/hari/transaksi.

Untuk kamu yang ingin merasakan cita rasa masakan mewah, ada diskon 10% di Le Gurmet untuk minimum transaksi Rp200.000 dan maksimum transaksi Rp1.000.000, tidak berlaku untuk hampers. Promo ini dimulai 1 Agustus 2024 hingga 31 Januari 2025!

Jajan di Kopi Kenangan, Dapur Cokelat, dan Maxx Coffee

Tak mau kalah, Kopi Kenangan juga menawarkan cashback 45% dengan menggunakan QRIS BRImo, untuk minimal transaksi RP 45.000 dan maksimum cashback Rp20.500. Buruan serbu karena ada kuota 1500 transaksi per harinya.

Dapur Cokelat pun akan memanjakanmu dengan cashback 25% dengan menggunakan BRImo, untuk minimal transaksi Rp150.000 dan maksimum cashback 45.000. Kuota 350 transaksi per hari, dan berlaku untuk 2 kali transaksi tiap pelanggan pada 15-17 Agustus 2024.

Di Maxx Coffee, kamu bisa menikmati Latte Cinta Bangsa dan Nusantara Latte hanya dengan Rp17.000 saja di seluruh outletnya. Berlaku untuk 1 kali transaksi per hari untuk nasabah kartu debit BRI, kredit BRI, dan BRImo pada 16-19 Agustus 2024.

Belanja Kebutuhan Semakin Hemat

Momen libur 17an bisa menjadi waktu yang tepat untuk belanja. Di Alfagift, ada diskon Rp79.000 untuk minimal transaksi Rp500.000. Sementara itu, di Alfamidi ada program diskon RP7.900 untuk produk-produk tertentu, dan belanja berhadiah dengan minimal transaksi Rp350.000.

Diskon 17% bisa kamu nikmati saat belanja di Ranch Market, Farmers Market, The Gourmet by Ranch Market, day2day, dan Pasarina by Ranch Market dengan minimum transaksi Rp600.000 dan maksimal diskon Rp100.000.

Belum puas? Ada diskon Rp27.000 di Superindo dengan minimal transaksi Rp500.000 dan belanja berhadiah Minyak Sunco 2 Liter dan 5pcs Mie Sedap tiap berbelanja Rp790.000 di Naga Swalayan.

BRI Special Offers untuk Kamu

Selain makanan dan belanja, ada banyak promo lainnya yang bisa kamu nikmati. Misalnya, cashback 79% untuk tiket pesawat, bayar TV/internet, voucher game, kereta api, dan tabungan emas di aplikasi BRImo.

Untuk kamu yang membuka rekening BRIFINE di BRImo, kamu bisa mendapatkan CLBK "Cuan Langsung Buat Kamu" - Edisi Spesial HUT RI ke-79 berupa saldo DPLK Rp100.079. Menarik, bukan?

Masih banyak promo BRI yang bisa kamu nikmati, sehingga perayaan Hari Kemerdekaan kamu bisa semakin meriah dan menyenangkan! Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa mengunjungi bbri.id/promobri79

Untuk menikmati berbagai promo tersebut, pastikan kamu sudah memiliki rekening BRI dan menggunakan BRImo dengan mengunduh BRImo, ya. Download aplikasinya melalui App Store, Play Store, atau Huawei App Gallery, ya. Untuk promo dan informasi menarik lainnya, follow Instagram @bankbri_id.

#BRI #TabunganBRI #TabunganBRIPasBuatmu #PromoBRI #EDCBRI #PromoMerchantBRI #MudahTransaksi #PromoBRI #MerchantBRI #DebitBRI #KartuKreditBRI #QRISBRImo #SemuaPakeBRImo