Festival Beli Lokal 2024 Hadir Lagi, Serbu Brand Ini Pakai Diskon BRI

Bisnis.com, JAKARTA - Suka belanja barang-barang dari brand lokal, ikut workshop kreatif, dan menikmati musik dari musisi Tanah Air? Yuk, datang saja ke Festival Beli Lokal 2024.

Digelar selama dua hari mulai 24-25 Agustus 2024, Festival Beli Lokal digelar untuk mendukung pelaku usaha lokal sekaligus memberikan akses bagi konsumen kepada brand lokal favoritnya. Tak heran, festival yang diadakan di Plaza Timur Gelora Bung Karno ini menghadirkan 125 kurasi produk UMKM yang terdiri dari 100 brand lokal pilihan dan 25 merchant F&B, hingga beragam kuliner hits.

Ya, mulai dari brand fashion, beauty, sport, hingga kuliner populer akan ada Festival Beli Lokal 2024. Yuk, langsung intip daftarnya di bawah ini!

1. Fashion

Bagi kamu yang sedang mencari baju baru dengan desain unik dan up to date, sepatu untuk mendukung aktivitas seharian, atau bahkan hijab, Festival Beli Lokal menghadirkan 32 brand lokal yang bisa kamu sambangi.

Ada evertops, Hijabchic, Common Goods, Smith Berlin, Dear Me Jewelry, ZM Zaskia Mecca, shopkain, Shopatblow, prabuindonesia, 3Mongkis, Hey Kama, Portee Goods, M231, Torch, Motiviga, TAKA Craft, Kasual, Celana Studio, Vanilla Hijab, Vivi Zubedi, Brand no Brand, Thenblank, Syma Utilized, Pyopp, Zyta Delia, Ria Miranda, BWBYAZ, Melstore Jkt Official Shop, 910 NINETEN SHOES, BRODO OFFICIAL STORE, Russ n Co, Heavenlights, dan White Noise.

2. Beauty & Personal Care

Make up dan skincare kini jadi produk esensial untuk mendongkrak penampilan setiap harinya. Jadi kalau ke Festival Beli Lokal, jangan sampai ketinggalan untuk mampir di 22 tenant brand kecantikan lokal berikut ini.

Nama Beauty, Cave, Jacquelle Official, KAHF, Dear Me Beauty, Emina, Derma Express, FacetologyOfficial, Somethinc, Kelaya, CHIEF, bromen, NPURE, TETO, clorismen, Skin Game, Benings Clinic Indonesia Official, Smith men supply, Saff n co, Eze nails, Hint, dan Amaterasun hadir di Festival Beli Lokal.

3. Home Living & Electronic

Kalau sedang mencari perabot untuk mempercantik hunian kamu, Festival Beli Lokal juga akan membantumu dengan lima brand lokal yang sudah terkenal dengan produk-produknya yang berkualitas. Ada Pero Indonesia, Vicenza Official, Rexus ID, Kintakun, serta King Rabbit Sprei & Bedcover Official.

4. Sports

Beberapa waktu belakangan, semakin banyak orang yang semakin fokus berolahraga. Apalagi kini outfit olahraga pun semakin bervariasi, baik dari segi bahan maupun desainnya.

Nah, di Festival Beli Lokal, kamu juga bisa mampir ke LAICA Active dan CoreNation Active untuk menambah koleksi baju olahraga yang kece. Kalau kamu hobi olahraga outdoor seperti jogging, hiking, atau trekking, jangan segan mampir ke tenant Duraking Outdoor and Sports untuk melihat koleksi produk-produk terbarunya.

5. Baby Kids Fashion

Tidak hanya brand untuk dewasa, Festival Beli Lokal 2024 juga menghadirkan brand yang menyuguhkan produk untuk anak-anak. Ada Hiboo yang terkenal dengan produk perawatan kulit untuk anak. Lalu ada juga brand fashion anak, Mooi, yang punya beragam koleksi baju terkini dan menggemaskan.

6. FMCG

Makanan dan camilan viral hingga produk populer juga ada di Festival Beli Lokal 2024. Mulai dari Bittersweet by Najla, Kylafood, Golden Black, Sambal Bini, Roti Eneng, Mercon Merah Putih, borasoda, Ultra Jaya (Ultra Milk), Bakmi 3 Marga, Keki Bakery, Paletas Wey Ice Cream, Kodaigiri, Pisang Ijo Cendana, Kebun Jeruk, OT Group (Crystaline), Eatlah, Nasi Ayam Bali, Bli Gung, Bruule, RM. Lokiin, hingga Muscle First Official.

7. Government

Cari batik untuk menunjang penampilan saat acara formal, sepatu dan tas berkualitas, atau kopi yang nikmat? Yuk, langsung mampir ke tenant berikut ini!

Festival Beli Lokal 2024 menghadirkan Damakara, nvsrstore, Beorganik, Wearing Klamby, Tiento, Bodypack, Common Grounds, Speed Jersey Official, Anomali, Batik Paduka, Batik Pandansari, Meccanism Official, WAHSBATIK, Kopi Serambi(Lahat Coffee Farmer & Barista), Rasanesia - Salim Group, Ei its Salted Egg, Long Story Short, Kayoofficial, Blooming Seven, Raikeni, Exodos, Onde Onde, dan Njonja Moeda.

8. FnB by Gofood

Setelah puas keliling ratusan merchant favorit di Festival Beli Lokal, jangan sampai lupa untuk mengisi perut agar energi kamu kembali lagi. Jangan khawatir, kamu bisa mencicipi deretan makanan menggugah selera dari tenant Doner Kebab Team, Oma Elly Gelattaria, Fan Fries, Nasi Goreng Kambing Kebon Sirih, Dimsum Endut, Homjuice, Sate Ayam & Kambing Theresia, SeIndonesia, Bogana May May, Pukis Kota Baru, Demie, Nasi Ayam Ori, D'Cost, Waras Warung Tradisional, hingga Luberger.

Selain ada ratusan tenant dari brand lokal, Festival Beli Lokal 2024 juga menyuguhkan beragam aktivitas menarik seperti workshop kreatif dan penampilan musisi papan atas, mulai dari Maliq & D'Essentials, Project Pop, Vierratale, Inul Daratista, dan masih banyak lagi!

Promo Spesial BRI di Festival Beli Lokal 2024

Festival ini juga akan semakin spesial karena kamu bisa belanja sepuasnya lebih hemat dengan diskon spesial BRI #BRImoMudahSerbaBisa. Langsung simak ketentuannya berikut ini.

Diskon 30 persen s.d. Rp 100 ribu Minimal transaksi Rp 100 ribu Khusus BRI Tokopedia Card menggunakan kode promo: TKCFBL

Diskon 30 persen s.d. Rp 100 ribu Minimal transaksi Rp 150 ribu Khusus BRI Debit Online menggunakan kode promo: BRIDOFBL

Diskon 25 persen s.d. Rp 100 ribu Minimal transaksi Rp 70 ribu Khusus BRI Direct Debit menggunakan kode promo: BRIDDFBL

Diskon 25 persen s.d. Rp 100 ribu Minimal transaksi Rp 100 ribu Khusus BRI Credit Card menggunakan kode promo: BRICCFBL

Diskon 25 persen s.d. Rp 100 ribu Minimal transaksi Rp 70 ribu Khusus BRimo menggunakan kode promo: BRIMOFBL

Diskon Rp 10 ribu Minimal transaksi Rp 100 ribu Khusus BRI Virtual Account (BRIVA) di BRImo menggunakan kode promo: BRIVADAILY

GoPay Coins 15.000 dengan mendaftar BRItokopediaCard selama Festival Beli Lokal

Promo on booth BRImo di Festival Beli Lokal Hadiah payung untuk setiap pembukaan rekening BRI dengan setoran Rp 1 juta Dapatkan Hand Fan setiap pengisian survei event dan rating di BRImo Tunjukan BRImo kamu berkesempatan photobooth



Yuk, langsung agendakan weekend kamu untuk belanja puas dan hemat bareng BRI di Festival Beli Lokal 2024 dan kunjungi kamu bisa kunjungi bbri.id/festivalbelilokalbrimo untuk informasi lebih lanjut Jangan lupa download BRImo di Google Play Store, App Store, dan Huawei appgallery untuk kemudahan transaksi perbankan dalam genggaman!

