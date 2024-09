Simak kurs dollar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI pada hari ini, Selasa 17 September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat ke level Rp15.317,5 per dolar AS pada perdagangan Selasa (17/9/2024) awal pekan ini.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 84 poin atau 0,55% ke posisi Rp15.317,5 per dolar AS. Indeks dolar AS turun tipis 0,086 aatau -0,09% ke level 100,676.

Rupiah menguat bersama yuan China 0,04%, yen Jepang 0,15%, dolar Singapura 0,07%, won Korea Selatan 0,2%, dan dolar Hong Kong 0,02%.

Di sisi lain, dolar AS masih bertenaga di hadapan dolar Australia yang melemah 0,01%, euro -0,04%, pound sterling -0,07%, dan dolar Selandia baru 0,1%.

Sebelumnya, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memprediksi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan bergerak fluktuatif pada pekan ini, Selasa (17/9/2024).

“Mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp15.350 — Rp15.420,” ujarnya dalam riset yang dikutip, Sabtu (14/9/2024).

Ibrahim mengatakan ekonomi Indonesia tengah dihadapkan sejumlah tantangan. Deflasi yang terjadi selama empat bulan berturut-turut, penurunan Purchasing Managers Index (PMI) di bawah ambang batas ekspansi, dan peningkatan angka pengangguran menjadi bukti nyata melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, dia menyebut bahwa pasar tetap pada ekspektasi pemotongan suku bunga acuan. Terdapat pertaruhan mengenai perkiraan pengurangan 25 basis poin oleh The Fed, meskipun beberapa data pasar tenaga kerja yang lemah membuat ekspektasi pengurangan 50 basis poin oleh bank sentral AS itu kembali berlaku.

Berikut kurs dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini, 17 September 2024:

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) pada pukul 10.27 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.327 dan harga jual sebesar Rp15.347 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.245 dan Rp15.545 per pukul 08.01 WIB.

BCA juga menerapkan angka yang sama berdasarkan bank notes pada pukul 08.04 WIB, yakni harga beli sebesar Rp15.245 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.545 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 10.10 WIB masing-masing sebesar Rp15.323 dan Rp15.348 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp15.230 dan Rp15.430 hingga waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate pada pukul 09.57 WIB masing-masing sebesar Rp15.380 dan Rp15.400.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp15.100 dan harga jual senilai Rp15.450. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.48 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes per pukul 10.09 WIB, harga beli dan jual per dolar AS juga ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.100 dan Rp15.450.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.330 dan harga jual sebesar Rp15.250 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp15.155 dan jual sebesar Rp15.505. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.20 WIB.