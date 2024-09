Nilai Tukar Rupiah ke Dolar AS dan Ringgit Malaysia di BCA, BRI, Mandiri, serta BNI pada 26 September 2024

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Kamis (26/9/2024) ke level Rp15.142 per dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,26% atau 40 poin ke level Rp15.142. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau naik 0,03% ke level 100,93.

Sama seperti rupiah, sejumlah mata uang Asia mengalami pelemahan. Yen Jepang misalnya melemah 0,08%, dolar Taiwan melemah 0,07%, serta peso Filipina melemah 0,19%.

Adapun, sejumlah mata uang Asia lainnya mencatatkan penguatan. Dolar Singapura misalnya menguat 0,18%, won Korea Selatan menguat 0,6%, serta Yuan China menguat 0,12%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pada perdagangan hari ini, Kamis (26/9/2024) mata uang rupiah diperkirakan fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp15.000 - Rp15.120.

Lalu, berapa kurs dolar AS dan ringgit Malaysia di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (26/9/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Ringgit Malaysia di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.26 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.155 dan harga jual sebesar Rp15.175 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.20 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.015 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.315 per dolar AS.

Selanjutnya ringgit Malaysia untuk e-rate ditetapkan untuk kurs beli Rp3.658,53 sedangkan untuk jual Rp3.675,13 per ringgit. Sedangkan jika melakukan transaksi di konter BCA, ditetapkan kurs beli sebesar Rp3.605,65 dan kurs jual Rp3.705,65.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Ringgit Malaysia di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 08.57 WIB masing-masing sebesar Rp15.069 dan Rp15.170 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.050 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.250 per dolar AS.

Sedangkan kurs ringgit Malaysia untuk E-Rate di BRI adalah Rp3.651,77 untuk beli dan Rp3.681,97 sebagai nilai jual bank. Sedangkan kurs ringgit untuk TT Counter sebesar Rp3.449,38 untuk beli dan Rp3.875,72 jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.29 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.155 dan harga jual sebesar Rp15.175 berdasarkan e-rate.

Demikian juga di Bank Mandiri, kurs beli untuk e-rate ditetapkan beli Rp3.648,00 sedangkan kurs jual Rp3.665,00. Selanjutnya Bank Mandiri menetapkan kurs Rp3.484 untuk beli di TT Counter dan Rp3.805 untuk kurs jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp15.151 dan Rp15.171.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.995 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.345 per dolar AS.

Selanjutnya BNI menetapkan nilai tukar ringgit Malaysia untuk spesial rate adalah Rp3.661 beli dan Rp3.677 jual. Sedangkan untuk counter ditetapkan beli Rp3.464 dan Rp3.814 untuk jual