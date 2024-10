Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini, 3 Oktober 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke level Rp15.268 pada perdagangan hari ini, Kamis (3/10/2024).

Dilansir Bloomberg, rupiah dibuka melemah 62 poin atau 0,41% ke level Rp15.268 per dolar AS. Indeks dolar AS pun menurun 0,07% ke posisi 101,74.

Mayoritas mata uang lain di kawasan Asia turut melemah, seperti yen Jepang dan won Korea yang masing-masing menurun 0,29% dan 0,46%. Yuan China melemah 0,11%, rupee India turun 0,02%, ringgit Malaysia melemah 0,85%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan mata uang rupiah akan ditutup melemah pada rentang Rp15.250–Rp15.320 hari ini, dengan pergerakan fluktuatif.

Di samping pengaruh eskalasi konflik di Timur Tengah, fokus pasar juga beralih ke data penggajian swasta AS pada hari ini. Aksi mogok buruh berskala besar di pelabuhan AS juga diwaspadai karena berdampak terhadap pengiriman.

Dari dalam negeri, S&P Global melaporkan PMI Manufaktur Indonesia berada di terkontraksi di 49,2 pada September 2024. Lesunya kondisi manufaktur juga terjadi di China dan Australia yang masuk dalam kontraksi alias berada di bawah level 50.

“Negara-negara di Asia Tenggara juga ambruk. PMI Vietnam, misalnya, anjlok dari 52 ke 47. Tak hanya Vietnam, beberapa negara di Eropa juga mengalami keadaan yang serupa,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (2/10/2024).

Lalu, bagaimana dengan kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, 3 Oktober 2024?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) pada pukul 10.03 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.385 dan harga jual sebesar Rp15.405 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.245 dan Rp15.545 per pukul 10.06 WIB.

Berdasarkan bank notes pada pukul 08.06 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp15.155 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.455 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.57 WIB masing-masing sebesar Rp15.359 dan Rp15.379 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp15.280 dan Rp15.480 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate pada pukul 09.04 WIB masing-masing sebesar Rp15.305 dan Rp15.325.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp15.100 dan harga jual senilai Rp15.450. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.53 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir per Rabu (2/10/2024) pukul 10.16 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp14.975 dan Rp15.325.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.372 dan harga jual sebesar Rp15.392 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp15.185 dan jual sebesar Rp15.535. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.05 WIB.